Bitpanda triple en un an sa valorisation avec une troisième levée de fonds

Et de trois pour Bitpanda. La plate-forme viennoise d'échange de cryptomonnaies a annoncé mardi avoir réalisé une levée de fonds de série C de 263 millions de dollars (223 millions d’euros). L’opération a été dirigée par Valar Ventures, cofondé par Peter Thiel, qui a notamment participé à la création de PayPal, avec la participation de LeadBlock Partners, Jump Capital Alan Howard et REDO Ventures.

Elle avait réalisé en septembre 2020 une première levée de série A de 52 millions de dollars faisant monter à plus de 100 millions l’ensemble de ses levées pour 2020. Le courtier en cryptomonnaies était ensuite devenu la première licorne autrichienne en mars 2021 après avoir levé 170 millions de dollars dans le cadre d’une série B qui valorisait la société 1,2 milliard. Ce nouveau tour de table la valorise 4,1 milliards de dollars. Eric Demuth et Paul Klanschek, les fondateurs de Bitpanda, détiennent toujours la majorité du capital.

Fort de 3 millions d’utilisateurs après en avoir gagné 1,2 million au premier semestre 2021, la fintech entend utiliser l’argent levé pour accompagner son développement. «Notre objectif est de devenir la première plateforme d’investissements en Europe. Pour cela, nous engageons un recrutement important alors que les équipes ont déjà doublé en un an et voulons offrir de nouveaux produits, à l’image des actions fractionnées proposées cette année. Pour le moment, nous en proposons une cinquantaine et l’idée est d’arriver à 1.000 avant la fin de l’année», détaille Giulia Mazzolini, directrice de Bitpanda France.

Précisément, Bitpanda veut multiplier son chiffre d’affaires par 7 en un an et son nombre d’utilisateurs par 6. Si les fondateurs affirment que la société est rentable depuis cinq ans, aucune précision n’est donnée sur la santé financière. Bitpanda s’est lancé en France en mai 2020, six ans après sa création, en pleine pandémie. Des bureaux ont aussi été ouverts en Espagne, Turquie et Italie après les pays historiques que sont l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. Le Royaume-Uni et des pays d’Europe de l’Est devraient accueillir les prochains bureaux.

Bitpanda est la première fintech étrangère à recevoir l’enregistrement de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Giulia Mazzolini souligne le «vrai gage de confiance qui a attiré les Français, notamment pour notre dimension crypto même si l’idée est aussi de pousser les actions et les métaux». Un peu moins de 300.000 Français font partie des 3 millions d’utilisateurs de la fintech qui assure ne pas être pressée de se coter en Bourse.