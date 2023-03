Stéphane Vidal - « L’immobilier retail sera le grand gagnant de 2023 »

Retrouvez ici l’intégralité de l’Entretien

L’Agefi - L’année 2022 aura été complexe pour le secteur de l’asset management et inédite à plus d’un titre pour Primonial. Tout d’abord, quel bilan tirer sur l’ensemble des métiers du groupe ?

Stéphane Vidal - L’activité de Primonial a très bien résisté. Le groupe a bénéficié de son positionnement diversifié sur différents segments de l’investissement et différents types de clientèle. Pour notre industrie, l’année 2022 s’est déroulée en deux temps. Jusqu’à fin février, les conditions de marché étaient favorables avec une sortie de crise sanitaire plutôt maîtrisée, des économies mondiales certes aidées par les puissances publiques mais en pleine forme, des résultats d’entreprises impressionnants et des taux de chômage très faibles. Les primes de risque étaient donc élevées.

Le conflit russo-ukrainien survenu le 24 février a entraîné sur les marchés plus de volatilité des actifs et des décrochages boursiers. Ce contexte macroéconomique a justifié le coup d’arrêt de la politique ultra-accommodante de la banque centrale. La BCE a décidé de relever ses taux directeurs à quatre reprises à partir de juillet pour tenter de juguler la forte inflation.

Nos gérants intervenant sur les marchés cotés ont dû faire face à un contexte particulièrement volatil et peu prévisible. La Financière de l’Echiquier (LFDE) enregistre en 2022 une décollecte nette amplifiée par un effet marché négatif, repositionnant son encours à près de 11,5 milliards d’euros. Le métier de la gestion d’actifs cotés, en avance de phase dans la lecture des évolutions de tendances, aura été le premier à décrocher mais sera le premier à repartir à la hausse dès cette année.

L’immobilier à destination de la clientèle retail et les produits structurés devraient être les grands gagnants de 2023, tant ils ont su démontrer en 2022 une forte capacité de résilience et d’adaptation au contexte. L’activité en immobilier collectif pour les particuliers (SCPI/SCI) s’élève à plus de 2,6 milliards d’euros de collecte brute (2,5 milliards de collecte nette), représentant une des deux meilleures années de l’histoire de Primonial REIM – avec un engouement très fort pour le secteur de la santé. Nous serons tout de même attentifs aux effets du renchérissement du coût de la dette pour les particuliers, dont une partie y investit en souscrivant un crédit. Le second relais de croissance pour le groupe proviendra de l’activité de produits structurés. Déjà présent sur cette classe d’actifs, pour la clientèle retail au travers de DS Investment Solutions, le groupe avait finalisé en 2021 une prise de participation de 51 % du capital de l’Union Générale des Placements (UGP). Cette société est spécialisée dans les solutions d’investissements structurées à destination principalement des corporates et petits institutionnels. Pour 2023, notre objectif cumulé sur cette activité est de dépasser le milliard d’euros de flux entrants en continuant à être très présents et innovants comme DS l’a été avec son fonds structuré de gestion active conseillé par LFDE.

Concernant l’assurance-vie, la collecte a atteint 900 millions d’euros, et nos contrats seront enrichis en unités de compte adossées à l’immobilier, au private equity, private debt, infrastructure...

Le bilan de l’activité immobilière à destination de la clientèle institutionnelle est évidemment plus mitigé. Dans une position très attentiste, ils ont marqué le pas à partir de juin-juillet 2022 en attendant de voir l’impact de la hausse des taux sur les valeurs des actifs, valeurs qui devraient être connues dans les prochains jours. Nous pensons à un retour des investisseurs institutionnels au cours du premier semestre car beaucoup de club deals ont été arrêtés pour être relancés post-stabilisation du marché. Les expertises démontreront que la qualité intrinsèque des actifs et la visibilité sur les cash-flows futurs seront, là encore, les points essentiels d’une bonne tenue de la valeur des actifs.

Autre événement majeur de l’année, l’abandon par Altarea de ce qui préfigurait la plus grosse opération de M&A (fusions-acquisitions) dans l’immobilier européen…

Depuis plusieurs années, Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea, s’intéresse à notre maison. A cette époque, nous considérions qu’un rapprochement aurait donné une coloration trop immobilière au groupe. C’est pourquoi nous avions privilégié, en 2017, l’entrée au capital d’actionnaires de fonds d’investissement au profil plus neutre, afin de mener notre politique d’extension de nos activités.

En juillet 2021, l’idée de créer le plus grand acteur global immobilier européen indépendant (promotion, foncière, asset management pour compte de tiers, distribution) se concrétise avec la signature d’un contrat de cession en deux temps, permettant une sortie en sifflet à nos trois partenaires Bridgepoint, Latour Capital et Société Générale Assurances. Altarea devait acquérir 60 % du capital du groupe le 2 mars 2022, puis le solde au premier trimestre 2024. Pour la Financière de l’Echiquier, seule une participation de 15 % (carve out de 85 %) était conservée par Altarea, avec une garantie de prix minimum, puisque nous savions qu’un jour, la nouvelle belle histoire de LFDE s’écrirait ailleurs.

L’affaire a été portée devant les tribunaux. Ce 16 janvier, le montant réclamé par les fonds serait de près de 600 millions d’euros…

Le 22 mars 2022, les fonds actionnaires de Primonial (80% du capital) puis les associés managers (20%) ont assigné Altarea devant le Tribunal de commerce de Paris pour lui réclamer réparation des préjudices subis du fait de cette annulation. Ce 16 janvier, les actionnaires institutionnels ont déposé leur demande d’indemnisation revue après évaluation par un expert indépendant. Comme nous l’avons fait pour les associés managers le 21 novembre dernier en déposant deux jeux de conclusions très importants auprès du Tribunal de commerce de Paris.

Le premier contredit de façon documentée et précise la défense d’Altarea sur le supposé « retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs aux opérations préalables au closing». Cette opération, complexe, a nécessité la réalisation d’un nombre important d’opérations pré-closing (cessions de titres, augmentation de capital, TUP…) afin de faciliter l’intégration juridique dans le groupe Altarea et ce dans des délais courts post-closing des comptes 2021.

Les autres conclusions portent sur une demande de serment supplétoire d’Alain Taravella. Nous avons demandé qu’Alain Taravella témoigne sous serment devant les juges sur les circonstances de l’échec de ce rapprochement. Le serment supplétoire prévu par le Code civil intervient à l’initiative du juge qui demande à l’un des adversaires, au procès, de prêter serment.

Pour quelle raison ?

Alors que la veille, Alain Taravella et moi-même mettions le point final au communiqué de presse qui devait sceller notre rapprochement, la société Altarea nous a signifié le 25 février 2022 qu’elle n’était pas en mesure de procéder au closing de l’opération le 2 mars 2022, considérant que la sécurité juridique de l’opération n’était pas satisfaisante. Aucune demande formelle de report du closing n’a été faite.

Alain Taravella affirme dans une déclaration sur l’honneur que, lors de notre visioconférence du dimanche 27 février, en présence de mon associé Laurent Fléchet et de son directeur de cabinet Baptiste Borezée, nous aurions « exclu tout report de la date du 2 mars 2022 » prévue pour le closing. Nous affirmons qu’Altarea ne nous a pas demandé un report de date pour le closing de l’opération signée en juillet 2021, mais un important changement de périmètre que nous ne pouvions pas accepter (un closing en une seule fois et un abandon des 15 % de LFDE). Je rappelle que le groupe Primonial est multi-agréé (AMF, DGCCRF, CSSF, et les instances représentatives du personnel – IRP – du groupe) et que ces agréments demandent entre deux et trois mois pour être obtenus. Il est difficile de croire au sérieux d’une telle proposition dans le délai contraint du 31 mars 2022, date limite de tirage du financement pour réaliser l’opération. Nous disposons d’éléments permettant d’établir ce fait.

Quel est le calendrier judiciaire ?

En mars prochain, nous devrions avoir la réplique d’Altarea, pour une audience de plaidoirie vraisemblablement à l’automne.

Craignez-vous la concurrence d’Altarea qui vient de créer sa propre société de gestion, Altarea Investment Managers…

Si j’étais moqueur, je dirais que les 15 mois de due diligence approfondies, les centaines d’heures de réunions techniques et la large documentation très qualitative transmise vont aider au lancement de cette nouvelle structure. D’autant plus que le président de cette nouvelle structure n’est autre que la personne qui a été l’interlocuteur permanent de tous les opérationnels de Primonial dans cette phase de due diligence et qui devait intégrer le groupe Primonial en tant que directeur général délégué à mes côtés pour suivre entre autres les synergies avec Altarea…

Quel avenir pour Primonial maintenant ?

Nous poursuivons notre stratégie fondée sur le développement à l’international, l’élargissement de nos classes d’actifs et l’incessante nécessité d’être innovants et proactifs pour nous adapter en permanence à un contexte de marché qui évolue, au bénéfice de nos clients.

L’avenir capitalistique sera un sujet que nous évoquerons à nouveau quand le marché de la dette sera revenu à des niveaux plus acceptables. En attendant, nous nous concentrons sur nos activités et la volonté de bien faire, avec le soutien entier de nos actionnaires.

Propos recueillis par Valérie Riochet

Altarea a indiqué le 16 janvier « contester fermement le bien-fondé de l’ensemble des demandes indemnitaires des actionnaires de Primonial » et jugé « extravagant » le montant demandé. Altarea réclame de son côté environ 150 millions d’euros aux

fonds et managers actionnaires de Primonial.