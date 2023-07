Les urgentistes des entreprises en difficulté

Casino, Orpea, Latécoère... Les dossiers s’accumulent sur le bureau des professionnels de la restructuration d’entreprise... et suscitent des vocations chez les jeunes diplômés. «Le temps où, dans les années 80, nous étions considérés comme des fossoyeurs d’entreprise, l’opinion pensant que nous n’intervenions que lors de la liquidation judiciaire ou du dépôt de bilan, quand il n’y avait plus rien à faire, est révolu depuis longtemps, assure Clotilde Delemazure, associée et directrice nationale prévention et restructuration de Grant Thornton. Le métier s’est professionnalisé, et nous sommes de plus en plus amenés à accompagner de manière préventive des chefs d’entreprise en difficulté, ou des sociétés profitables qui veulent acquérir une entreprise à la barre du tribunal.»

Dans cet univers, se côtoient une galaxie d’acteurs. «Sur une opération de retournement, un chef d’entreprise doit constituer une équipe d’experts très expérimentés : un avocat spécialisé en restructuring, un mandataire ad hoc ou conciliateur, un conseil financier, et parfois une banque d’affaires», précise Guillaume Cornu, associé restructuring leader d’EY France.

Tous les grands cabinets d’audit se sont positionnés sur ce marché en constituant des équipes dédiées. Chez EY, une cinquantaine d’experts se consacrent à cette activité. Chez Grant Thornton, ils sont 25… «Au sein de l’équipe, se côtoient des profils seniors, ayant commencé comme consultant, avant de devenir manager, senior manager puis directeur, et des profils juniors, fraichement sortis d’écoles de commerce ou des Masters Finance de Dauphine. En privilégiant autant que possible les jeunes diplômés ayant suivi un cursus spécialisé dans les entreprises en difficulté ou un double cursus en droit et finance», confie Clotilde Delemazure.

C’est ce scénario qui s’est produit pour Thomas Zinopoulos, 28 ans, qui a effectué son stage de fin d’études chez Grant Thornton, avant d’être embauché comme consultant prévention et restructuration en 2020. «Si j’ai choisi le restructuring, c’est parce que la dimension conseil y est prépondérante, confie ce diplômé du Master 2 Evaluation et Transmission d’entreprises de l’université Lumière Lyon 2. Il faut réussir à identifier avec le client la stratégie qui va lui permettre de surmonter une situation complexe. La dimension sociale et humaine, qui consiste à essayer de préserver au maximum les emplois, est aussi entrée en ligne de compte.»

Cooptation



Pour alimenter la structure pyramidale de son équipe avec des profils seniors, EY privilégie la mobilité interne, le réseau et la cooptation. C’est par ce canal que Damien Karalus, 31 ans, a intégré EY en 2019 comme senior manager restructuring. «Après avoir passé cinq ans comme responsable financier des activités digitales et e-commerce de Decathlon à Moscou, je suis rentré en France avec pour objectif d’intégrer un cabinet de conseil et de travailler sur des problématiques de dettes et de cash, confie cet ingénieur. Le choix du restructuring s’est imposé naturellement. Cette activité permet en effet d’intervenir sur ces deux sujets à un moment clé de la vie d’une entreprise.»

Dans la quasi-totalité des cas, c’est l’entreprise en difficulté qui mandate son cabinet. «Mon travail consiste à réaliser une analyse indépendante de la situation passée, actuelle et prévisionnelle de l’entreprise, et à établir avec le client une stratégie susceptible de pérenniser l’activité, précise Damien Karalus. Après la présentation du rapport aux banques, nous l’accompagnons aussi pendant toute la phase de négociations, avec les autres conseils de l’entreprise, en l’aidant à évaluer et à ‘challenger’ les propositions de restructuration financières, jusqu'à ce que les différentes parties trouvent un accord.»

Thomas Zinopoulos est lui amené à intervenir sur des missions de distressed M&A, les rachats d’entreprises aux abois. Il a ainsi participé à la reprise d’Ascoval et Hayange par l’allemand Saarstahl. Lorsqu’on lui demande ce qu’il apprécie dans son métier, le jeune consultant met en avant la dimension challenge. «Au-delà de la technique financière, ce que j’aime, c’est aider les dirigeants en difficultés à trouver des solutions pour se sortir de situations en général très complexes.»

Des situations souvent conflictuelles

«Dans ce métier, la compétence technique ne suffit pas, confirme Guillaume Cornu. Lors des négociations entre l’entreprise et ses créanciers, une sorte de jeu de rôle s’installe. Avec de chaque côté des intérêts divergents qu’il faut réussir à faire converger en concédant des efforts partagés. La pression inhérente à ces situations souvent conflictuelles nécessite une grande capacité d’adaptation et de résistance, ainsi que des qualités d’intelligence humaine et collective. Je dis souvent que pour réussir dans le restructuring, il faut de l’expérience, être caméléon et surtout aimer les gens.»

«Il faut aussi être courageux et proactif, car nous travaillons souvent dans l’urgence, note Clotilde Delemazure. Nous sommes comme des pompiers ou des urgentistes qui doivent intervenir très vite.» Guillaume Cornu va lui encore plus loin. «Le restructuring est l’un des plus beaux métiers du conseil car il est très humain. Lorsque vous réussissez à ‘sortir un dossier’, c’est toujours une grande satisfaction, car vous avez contribué à sauver en équipe, avec les autres conseils et le management, une entreprise et des emplois », conclut-il.

