Comment KKR s’est assuré April

siège d’April compagnie d’Assurance, à Lyon - Laurent CERINO/REA

KKR a de la suite dans les idées. Candidat au rachat d’April fin 2018, le fonds d’investissement s’était fait doubler par CVC Capital Partners. Il lui aura fallu patienter quatre ans pour mettre la main sur le courtier grossiste spécialisé dans l’assurance. Fin 2022, l’investisseur a fini par signer l’acquisition d’un groupe qui, entre-temps, s’est profondément transformé dans l’orbite du private equity. Une transaction emblématique par son montant – environ 2,3 milliards d’euros de valeur d’entreprise – et son montage, menée au moment où le durcissement des conditions financières donnait un coup d’arrêt au marché des gros LBO (leveraged buy-out) en France.

C’est en janvier 2022 qu’ont lieu les premiers contacts. Voilà alors trois ans qu’April évolue chez CVC, à l’abri des regards, après avoir longtemps goûté aux charmes de la Bourse. Peu après Noël 2018, le fonds a annoncé l’acquisition des parts du fondateur du groupe lyonnais, Bruno Rousset, et de sa famille. Il a ensuite lancé une offre de rachat et de retrait sur le tiers du capital encore coté. Montant du ticket : autour de 900 millions d’euros pour 100 % du capital. Le processus met plus de temps que prévu à aboutir en raison d’une surenchère des sociétés de Christian Burrus, à la tête du courtier Diot, fusionné depuis avec Siaci. Au printemps 2020, April quitte enfin la Bourse. Sa mue est déjà engagée, sous la direction d’un nouveau patron, Eric Maumy, arrivé aux commandes en septembre 2019.

Nous avons construit un business plan de dix à douze ans pour April, qui opère dans un secteur peu cyclique, avec un business model résilient et une croissance régulière AMINA LAMLOUM, director, KKR

« Bruno Rousset est un visionnaire. Son modèle de courtier grossiste, très innovant, a révolutionné la distribution d’assurance, explique Eric Maumy. Fin 2018, après des années de réussite extraordinaire, April avait atteint un stade où l’entreprise devait investir massivement dans ses systèmes d’information et se recentrer en termes de métiers et de géographies. » A côté du courtage et de la distribution, le groupe a en effet développé, au fil du temps, une activité d’assureur et de réassureur. Au moment de son rachat par CVC, il compte cinq compagnies, est présent dans 40 pays, mais cette diversification, gourmande en fonds propres et en équipes de contrôle interne, n’est pas toujours payante. Sa filiale Axeria Re, immatriculée à Malte, lui vaut même un lourd redressement du fisc français.

Recentrer et moderniser

Par ailleurs, les systèmes informatiques sont vieillissants, peu stables, et le groupe n’a pas embrassé la mutation digitale. Un comble : alors qu’April s’était lancé en 1988 avec la promesse de faciliter la vie des courtiers et de leurs clients dans la gestion des contrats d’assurance, il est désormais dépassé par des insurtechs innovantes, mais aussi par ses concurrents traditionnels. Ses performances commerciales s’en ressentent. Entre 2016 et 2020, sa part de marché en assurance emprunteur individuelle passe de 14 % à 7 %…

Dès leur arrivée, CVC et Eric Maumy passent le portefeuille d’activités au crible. Les ventes des services de protection juridique en France et des activités d’assurance voyage sont signées fin 2019. La filiale d’assurances dommages, Axeria IARD, part chez le bermudien Watford. Le courtier décide même de se séparer d’Axeria Prévoyance, qui représente pourtant près de la moitié de son chiffre d’affaires total et qui est vendue, au printemps 2021, au groupe de protection sociale Malakoff Humanis. « April a obtenu un prix inespéré pour cet actif », sourit un banquier d’affaires. En dix-huit mois, 26 sociétés sortent du périmètre. Fini, le groupe au profil hybride et au milliard d’euros de chiffre d’affaires. April redevient un « pure player » du courtage, recentré sur la santé, la prévoyance, la santé internationale et des spécialités de niche en dommages, comme l’assurance des deux-roues ou des navires de plaisance, soit 450 millions d’euros de commissions annuelles.

En parallèle, le groupe investit plusieurs dizaines de millions d’euros dans ses systèmes. La création d’un hub digital interne, dédié à l’expérience client et ouvert à des partenaires et start-up, lui permet d’accroître de 20 points son « net promoter score », qui mesure la satisfaction des clients. La plateforme numérique « April On », où se connectent les 15.000 courtiers de proximité qui constituent le canal de distribution historique, est modernisée, les parcours de souscription revus.

Croissance par étapes

La digitalisation des parcours clients permet aussi à la distribution directe auprès des assurés de décoller. En deux ans, sa part dans le volume d’affaires est passée de 8 %, pour l’essentiel hors ligne, à 15 %, contre 85 % pour les courtiers. « Les deux canaux ont chacun leurs perspectives de croissance, sans risque de cannibalisation ou de désintermédiation, indique Eric Maumy. D’un côté, les courtiers prennent des parts de marché, de l’autre, April est devenu le numéro un de l’e-commerce dans l’assurance. Les taux de croissance moyens annuels projetés pour le canal online et le courtage sont de 12 % et de 6 % dans les prochaines années. »

La force de KKR est de pouvoir dire aux vendeurs que nous sommes capables de souscrire l’intégralité de la valeur de la transaction avant de syndiquer la dette JÉRÔME NOMMÉ, partner et responsable du bureau de Paris, KKR

Les résultats sont là. De 6 % en 2020, la croissance organique passe à 8 % l’année suivante, puis à 9 %, pour un chiffre d’affaires qui a atteint 590 millions d’euros en 2022. A périmètre constant, l’Ebitda (excédent brut d’exploitation) double, à 150 millions d’euros. « April a aussi eu un peu de chance, car il en faut, remarque un banquier. Le marché dans son ensemble a connu une belle croissance, tandis qu’au même moment le numéro deux des courtiers grossistes, Entoria, connaissait des difficultés. »

Début 2022, l’équipe dirigeante et CVC réfléchissent déjà à l’étape suivante. April convainc son actionnaire d’ajouter une quatrième corde à son arc, l’épargne. C’est chose faite en juillet avec l’acquisition de Magnacarta, une plateforme de conseillers en gestion de patrimoine (CGP). « La logique industrielle est la même que pour l’assurance : servir des CGP encore peu digitalisés, qui gagnent des parts de marché et se concentrent », souligne Eric Maumy. C’est un retour aux sources pour April, qui a exercé cette activité avant de la vendre au Crédit Agricole il y a une dizaine d’années.

Dans le même temps, plusieurs fonds commencent à approcher CVC et les managers. Si aucun processus formel d’enchères n’est ouvert, les discussions vont bon train entre les investisseurs, Eric Maumy et son bras droit, Emmanuel Maillet, le directeur financier d’April. Deux prétendants se détachent du lot : PAI Partners et KKR.

Financement assuré

Deux éléments vont faire pencher la balance en faveur du fonds américain, épaulé par Centerview et Bredin Prat. D’abord, le temps long. « Nous avons construit un business plan de dix à douze ans pour April, qui opère dans un secteur peu cyclique, avec un business model résilient et une croissance régulière. Ce profil de société rendait pertinent un investissement au travers de notre fonds core », expliquent Jérôme Nommé, partner et responsable du bureau de Paris, et Amina Lamloum, director, chez KKR. La stratégie core du gestionnaire lui permet d’investir sans contrainte de durée, et au-delà de l’horizon de trois à cinq ans généralement dévolu aux fonds de private equity classiques.

L’autre atout dans sa manche, c’est le financement. Une ressource devenue subitement plus rare et chère en 2022 pour les gros LBO, en raison de la remontée des taux et du retrait des banques. Or KKR n’est pas qu’un gérant de capitaux : il dispose aussi d’une activité de financement, Capital Markets, pour ses équipes d’investissement et ses sociétés en portefeuille. « La force de KKR est de pouvoir dire aux vendeurs que nous sommes capables de souscrire l’intégralité de la valeur de la transaction avant de syndiquer la dette. Très peu d’acteurs du private equity disposent d’équipes de financement et de fonds assez grands pour adopter une telle approche », affirment Jérôme Nommé et Amina Lamloum.

Ce n’est qu’une fois la transaction signée, fin novembre, que la dette d’acquisition d’April, proche du milliard d’euros, est syndiquée auprès d’une petite dizaine de fonds de dette unitranche. Une opération qui a pu être bouclée à l’approche de Noël, et donc bien avant le closing du rachat, prévu mi-avril 2023, en raison des multiples marques d’intérêt reçues de la part des prêteurs. « Les métiers du courtage d’assurance sont bien perçus par les professionnels de la dette. Même dans ce contexte très dur, April faisait partie des exceptions finançables », estime un spécialiste du financement de LBO. en raison de la remontée des taux et du retrait des banques. Les conditions de la transaction ne sont pas publiques, mais celles des « unitrancheurs » étaient meilleures que celles des banques. « Dans les périodes de stress, la présence ou l’absence de clauses flex, qui permettent de renchérir le prix offert durant la syndication, est importante, poursuit le spécialiste. Les banques utilisent des flex, ce qui peut être très onéreux pour l’acquéreur si le placement se passe mal, pas les fonds de dette. »

Au bout du compte, CVC aura donc réalisé une excellente opération – cinq fois la mise, selon certaines sources, ce que le fonds ne commente pas. Sous la houlette de KKR, qui devrait détenir autour des deux tiers du capital, April compte poursuivre la modernisation de ses systèmes informatiques et s’appuyer sur la croissance organique. Surtout, le courtier des courtiers va reprendre le chemin de la croissance externe, en France comme à l’international. Il espère porter son chiffre d’affaires à un milliard d’euros en 2026 et en réaliser 30 % hors de ses frontières, contre 18 % aujourd’hui. La santé internationale (l’assurance des expatriés) pourrait représenter 200 millions d’euros de revenus annuels à cet horizon, contre 72 millions en 2022, la gestion de patrimoine autour de 75 millions. Encore faut-il éviter de reproduire les erreurs du passé et de se retrouver à la tête d’une collection d’activités sans synergies entre elles. « Les acquisitions à l’international se fonderont sur la taille critique de la cible, le positionnement dans la chaîne de valeur et, surtout, la qualité du management », répond Eric Maumy. Lequel caresse un rêve : faire d’April un courtier français d’envergure mondiale dans son segment, comme Diot-Siaci l’est devenu pour l’assurance des entreprises.

****

April, aussi une affaire de familles

Si KKR s’apprête à prendre le relais de CVC chez April, d’autres investisseurs se retrouveront au tour de table. Eric Maumy, PDG du courtier et appelé à devenir le deuxième actionnaire, a en effet voulu constituer un bloc minoritaire de près d’un tiers du capital. On y retrouvera les managers du groupe, bien sûr, mais aussi les holdings familiales de Bruno Rousset, fondateur d’April, et de Christian Burrus, directeur général de Diot-Siaci. Un troisième family office, dont l’identité sera révélée au moment de la signature définitive de l’opération, en avril, fera partie de l’aventure. Autre invité, le Crédit Mutuel Arkéa, à travers son activité d’investissement. Enfin, les salariés se verront proposer d’entrer au capital par le biais d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) sur lequel planche actuellement April.