L’Italie entre dans l’âge adulte

A contre-courant d’autres marchés internationaux du capital-investissement, l’Italie s’étoffe et mûrit. Sur l’ensemble de l’année 2022, 848 transactions ont été enregistrées dans le secteur, une hausse de 30 % sur un an, selon les chiffres de l’association professionnelle italienne AIFI, équivalent local de France Invest, et du cabinet PwC. Près de 11 milliards d’euros ont été mobilisés dans le buy-out au travers de 185 opérations – sur une collecte totale de 23,7 milliards d’euros –, à comparer à des montants de 5,4 milliards en 2021. Au nombre de 17, les transactions d’un montant supérieur à 300 millions d’euros ont été très majoritairement à l’initiative des géants mondiaux du non-coté.

Une opération en particulier a dominé l’an dernier le paysage du capital-investissement italien : le rachat du groupe d’infrastructures Atlantia, désormais rebaptisé Mundys, par la famille Benetton et le fonds d’investissement américain Blackstone, pour plus de 42 milliards d’euros. Dans la liste des plus gros rachats à capitaux privés, le britannique BC Partners a aussi conclu un accord pour reprendre 50 % du fabricant de papier italien Fedrigoni à son homologue américain Bain Capital, dans le cadre d’une opération qui valorisait la société cible à 3 milliards d’euros.

Avec plus de 7,5 milliards d’euros investis en Italie au travers de quelque 45 transactions, Ardian, installé dans la péninsule depuis 2007, a été à la manœuvre dans deux des opérations les plus importantes l’an dernier. Outre l’acquisition d’une participation majoritaire dans Biofarma Group, spécialisé dans les compléments alimentaires et dispositifs médicaux, le general partner (GP), qui dispose aujourd’hui d’une équipe de plus de 40 personnes à Milan, a également réinvesti dans l’entreprise pharmaceutique Neopharmed. « En quatre ans, nous sommes parvenus à presque tripler l’Ebitda de cette entreprise, que nous avons très longtemps courtisée, explique Nicolo Saidelli, responsable d’Ardian Italie et membre du comité exécutif du groupe. Les niveaux de performance et d’excellence de Neopharmed nous ont convaincus de réinvestir dans cette société. »

A côté des mastodontes internationaux, le private equity vert-blanc-rouge se fait plus discret : « Notre pays est très apprécié par les investisseurs internationaux, ce qui est certainement rassurant, observe Innocenzo Cipolletta, président de l’AIFI. Pour autant, cela ne fait que mettre en évidence une carence du côté italien car il pourrait y avoir un nombre plus significatif d’opérateurs nationaux, ce qui pourrait constituer une source de rémunération de l’épargne italienne beaucoup plus importante qu’à l’heure actuelle. »

Le pays compte néanmoins quelques fleurons au rayonnement international, à l’image, par exemple, d’Ambienta. « Notre fonds a été créé dans l’idée d’attirer du capital à destination des entreprises durables, un concept assez nouveau en 2007 quand nous nous sommes lancés », rappelle Mauro Roversi, directeur des investissements (CIO) et cofondateur d’Ambienta. Depuis, l’entreprise a levé quatre fonds – dont le dernier, en 2022, a atteint sa cible de 1,55 milliard d’euros – et investi dans une soixantaine d’entreprises dans huit pays européens, dont la France. « Aucun autre opérateur en Italie n’a réalisé ce parcours, poursuit Mauro Roversi. Le pays continue à souffrir d’un sous-développement dimensionnel, où des fonds nationaux de 200 millions à 300 millions d’euros, parfois un peu plus grands, restent la norme. »

A lire aussi:

Montefiore et Andera ouvrent des bureaux

Côté français, après Capzanine en 2019, Montefiore et Andera Partners ont ouvert un bureau à Milan fin 2022. « L’ouverture d’un bureau local et le recrutement de ressources permettent d’envoyer un message clair sur l’importance que revêt pour nous ce marché », confie Francesco Gonzaga, directeur de participations chez Andera Partners et responsable du marché transalpin pour l’activité Andera MidCap. L’entreprise, qui a réalisé cinq transactions en Italie depuis une dizaine d’années, vient de recruter Maurizio Bottinelli, un ancien du private equity local avec une longue expérience chez InvestIndustrial et Clessidra, au poste de senior advisor. « C’est un cercle vertueux, estime Francesco Gonzaga. Plus on est dans l’écosystème, plus on parvient à nouer de nouveaux contacts. » Et les opportunités, principalement dans le nord du pays, sont bien réelles : « L’Italie regorge de petites et moyennes entreprises d’excellente qualité et d’entrepreneurs talentueux à la recherche d’un partenaire financier capable de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs », poursuit le directeur de participations.

Transmission d’entreprises

L’évolution du comportement des entrepreneurs au fil des ans a contribué à faciliter l’adossement des entreprises aux fonds de private equity. « Quand j’ai commencé cette activité, il y a vingt ans, on avait coutume de dire que le bon nombre d’actionnaires était un numéro impair inférieur à trois, s’amuse Tomaso Barbini, associé chez Siparex en Italie. Cette génération d’entrepreneurs était encore très imprégnée de la culture du secret et de la méfiance, ce qui n’est plus vrai de leurs descendants. » Les missions de transmission d’entreprises se multiplient ainsi pour cette nouvelle vague d’entrepreneurs qui se retrouvent sans héritiers. « Nous les accompagnons aussi bien dans leur digitalisation que dans des problématiques d’ESG (environnement, social, gouvernance), qui, si elles ne sont pas au centre des stratégies des entreprises de cette taille, restent au cœur des priorités des investisseurs », ajoute Tomaso Barbini. La rentabilité est au rendez-vous : « Parmi tous les fonds equity (hors ventures) gérés par Siparex, les fonds italiens sont parmi les plus rentables, avec des multiples qui seront autour de trois fois et demie l’investissement avec un taux de rentabilité interne (TRI) de 18 % », constate Pierre Bordeaux-Montrieux, directeur associé chez Siparex.

Parmi tous les fonds equity gérés par Siparex, les fonds italiens sont parmi les plus rentables PIERRE BORDEAUX-MONTRIEUX, directeur associé chez Siparex

Dans ce contexte favorable, les opportunités restent importantes. « L’Italie se compose de différents districts industriels qui regroupent des sociétés travaillant dans la même filière, ce qui offre un certain nombre de possibilités de consolidation, relève Francesco Orsi, managing director et membre du comité d’investissement au sein de l’équipe mid-large buy-out chez Eurazeo. Il y a par exemple un véritable savoir-faire dans la santé, l’Italie est le premier producteur de produits pharmaceutiques en Europe et compte aussi des excellences dans le biomédical dans le district de Mirandola. » L’an dernier, les entreprises spécialisées dans la tech (27 % des opérations totales), dans les biens et services industriels (11 %) et dans le médical (10 %) ont été les principales bénéficiaires en matière d’investissements, selon l’AIFI.

L’une des success stories de ces dernières années est celle de Gruppo Florence. Contrôlé à 60 % par les fonds d’investissement VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento et Italmobiliare, ce pôle de production de luxe italien a intégré en l’espace de deux ans 22 sociétés avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et 2.200 employés. Ardian s’est aussi posé en consolidateur. « Lorsque nous avons acheté le fabricant chimique italien Italmatch Chemicals en 2014, il possédait quatre usines, rappelle Nicolo Saidelli. Lors de la revente à Bain quatre ans plus tard, nous avions réalisé 17 acquisitions et porté le nombre d’usines à 20 tout en doublant le chiffre d’affaires. »

Activités à l’export

En dépit des aléas politiques et économiques en Italie, les entreprises du pays conservent une bonne image : « Une proportion importante d’entreprises small et midcaps disposent d’activités à l’export, ce qui a pour effet de rassurer les investisseurs », souligne Francesco Orsi. Ces derniers y sont d’ailleurs en nombre. « Le marché de l’investisseur institutionnel en Italie est un marché développé au même titre qu’en France, estime Julien Trezza, responsable des relations investisseurs en Europe du Sud chez Eurazeo. A côté des banques et des assureurs, les fonds de pension et les caisses de prévoyance sont en train de monter en puissance sur les classes d’actifs privés. » Le groupe français est un fin connaisseur de la Botte, où il a déployé un milliard d’euros, initialement au travers d’investissements en equity dans le buy-out (Banca Leonardo, Moncler et Intercos) avant de s’étendre dans d’autres segments, à l’image par exemple de la dette privée. « Nous avons obtenu l’an dernier une licence bancaire en Italie, ce qui nous donne la possibilité d’être un véritable acteur dans le pays », se félicite Francesco Orsi. Depuis 2014, Eurazeo y a investi 332 millions d’euros en dette privée dans 16 entreprises des secteurs de la santé, des TMT, de l’industrie, de la chimie et du « consumer ».

Dans le paysage du private equity italien, la complexité réglementaire ou fiscale reste néanmoins un sujet à étudier. « Le décalage existant entre la loi fiscale telle qu’elle est votée par le Parlement et son application peut créer une zone d’ambiguïté pour les investisseurs internationaux, explique Stefano Cervo, associé fiscaliste, responsable du private equity chez KPMG. A la différence d’autres pays comme le Luxembourg, le Royaume-Uni ou encore la France, l’attitude de l’administration fiscale peut créer un sentiment d’incertitude plus élevé que dans d’autres pays européens. » Rien, cependant, qui soit susceptible de détourner ces fonds des opportunités qu’offre le pays.

A lire aussi: