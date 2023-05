Les gros dossiers de LBO attendent des jours meilleurs

La liste des dossiers avortés de rachat avec effet de levier (leveraged buy-out, LBO) n’a de cesse de s’allonger depuis le début de l’année. «De nombreux processus ont été lancés. Et finalement, très peu aboutissent. Certains acquéreurs se rétractent. Et côté vendeurs, des dossiers patinent et sont retirés », synthétise un avocat.

Advent, qui étudiait depuis plus d’un an la cession de l’ex-division sécurité de Safran, Idemia, a temporairement renoncé. «C’est une très grosse opération - valorisée autour de 5 à 6 milliards d’euros -, difficile à céder en un seul bloc. Or, le management est opposé à un découpage d’activité», décrypte une source proche du dossier.

Le processus de cession de Groupe Premium est lui aussi à l’arrêt. Les fonds actionnaires Eurazeo et Montefiore n’ont pas jugé les offres suffisamment attractives pour le courtier en épargne patrimoniale, qu’ils espéraient valoriser près d’un milliard d’euros. «La thèse d’investissement de Premium repose sur du ‘buy & build’. Pour le futur acquéreur, cela présente l’avantage de pouvoir réaliser des opérations de build-up en bas de cycle dans les prochaines années. Mais la valorisation souhaitée était malgré cela trop élevée dans l’environnement actuel», juge le dirigeant d’un fonds d’investissement. Rien ne presse néanmoins pour les actuels actionnaires, le précédent tour de table datant seulement de 2021.

Des business plans trop ambitieux

La donne est différente pour Brookfield, entré au capital de TDF en 2015. Après un premier essai avorté en 2019, le fonds canadien avait relancé le processus il y a près d’un an. En vain. Là encore, la taille du deal, dont la valorisation globale attendue avoisinait les 8 milliards d’euros, a constitué un frein.

Ces suspensions de processus, que les parties prenantes n’ont pas souhaité commenter, ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Les reports ou abandons se multiplient, le plus souvent dans l’ombre.

Les raisons sont diverses : difficultés d’accès au financement à des conditions satisfaisantes, déséquilibre entre les attentes des acquéreurs et des vendeurs en matière de prix et de valorisation ou encore problématique propre à la société elle-même. «De nombreux dossiers ne trouvent pas preneurs, car dans l’environnement actuel incertain, il est parfois très difficile de croire à la réalisation des business plan communiqués par les vendeurs», analyse Jean-Christel Trabarel, fondateur de Jasmin Capital.

L’issue n’est pas neutre. Quelle que soit la qualité du dossier, lorsque le lancement d’un processus de vente est connu et qu’il n’arrive pas à son terme, «cela envoie un signal négatif. Il faut alors 12 à 18 mois pour remettre l’actif sur le marché», prévient un fonds d’investissement. «La seule solution est d’attendre, avec pour objectif de montrer aux acquéreurs potentiels une trajectoire ascendante de l’Ebitda (résultat opérationnel avant provisions et amortissements, NDLR) de la société, ainsi que des progressions concrètes en matière de revenus», enchaîne Jean-Christel Trabarel.

Pression sur les performances

Dès lors, la discrétion et de mise et les banquiers d’affaires redoublent d’efforts en amont pour sélectionner les bons profils d’acquéreurs potentiels. Sur les beaux actifs, «les enchères continuent à réunir autour de la table de nombreux candidats. Ces derniers cherchent de plus en plus à préempter rapidement l’opération, non pas pour payer moins cher, mais pour déployer de façon sécurisée leurs capitaux», observe Jean-Christel Trabarel.

Et ces capitaux se révèlent abondants. Selon des données Preqin, la poudre sèche (dry powder), capitaux engagés par les investisseurs, mais non encore investis, avoisine les 1.000 milliards de dollars (926 milliards d’euros). En revanche, les opérations de LBO ne cessent de ralentir. Un peu plus de 2.400 opérations ont en effet été réalisées sur les cinq premiers mois de l’année, contre plus de 8.000 et 10.000 respectivement sur l’ensemble de 2022 et 2021. Alors que le nombre mensuel moyen d’opérations réalisés l’an passé s’établissait à 674, il atteignait 472 en avril et 228 en mai 2023. Un décalage qui pèsera sur les taux de rendement interne affichés par les fonds d’investissement.