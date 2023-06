La sous-traitance aéronautique, terrain de jeu idéal pour le private equity

Fragilisée par la crise du Covid-19 qui a vu le transport aérien s’arrêter net, la filière aéronautique française, au savoir-faire mondialement reconnu, reprend des couleurs depuis plusieurs mois. Mais elle reste très atomisée, avec près de 4.500 entreprises, selon les données 2020 de l’Insee.

Pour répondre à la demande croissante des grands donneurs d’ordre tels qu’Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Thales ou encore Safran, elle nécessite un mouvement de consolidation d’ampleur pour que les sous-traitants atteignent une taille critique leur permettant d’assurer la hausse de l’activité. Un terrain de jeu idéal pour les fonds de private equity.

«Pour faire face à l’augmentation des cadences, il faut des dépenses d’investissement très importantes pour ces sociétés au bilan souvent fragile. Il faut des capitaux et donc du private equity, assure Marwan Lahoud, président du private quity chez Tikehau Capital, qui a intégré en début d’année sa filiale Tikehau Ace Capital, qui gère le seul fonds français spécialisé sur le secteur et financé par les grands industriels aéronautiques, Bpifrance et Tikehau pour un total de 830 millions d’euros. Le private equity y trouve son intérêt, car la demande ne fait que croître et les opportunités de restructurations et de consolidation permettent une progression significative des résultats des entreprises.»

Logique de plateforme

Tikehau n’hésite pas à joindre le geste à la parole. Pour sa stratégie de «support», qui consiste à investir dans des entreprises nécessitant un soutien financier, il a notamment repris le «speedshopper» Rossi Aéro fin 2021, alors en conciliation. Il a également injecté plus de 58 millions d’euros en avril 2022 dans le sous-traitant Figeac Aéro. Mais cette activité de Tikehau n’a pas vocation à ne faire que du sauvetage d’entreprise. «En tant que fonds ultra-spécialisé, nous pouvons faire tout type d’opérations : minoritaire, majoritaire, retournement, LBO, venture, growth, etc.», détaille Marwan Lahoud.

La société de gestion contribue par ailleurs à la consolidation du secteur. Propriétaire du sous-traitant de rang 1 Mecachrome depuis 2020, Tikehau a entrepris d’en faire une plateforme à coups d’acquisitions. En juillet 2021, l’actionnaire lui a fait racheter la pépite de la mécanique de précision et des procédés spéciaux Hitim, puis l’a fusionné en 2022 avec Weare, qu’il avait lui-même acquis en 2016. L’objectif ? En faire un leader européen des pièces élémentaires et des sous-ensembles pour les industries aéronautique et automobile. Et pour boucler la boucle, Tikehau a apporté à la société sa participation dans Rossi Aéro pour enrichir encore davantage son offre.

Dérisquer la chaîne d’approvisionnement

Dans la même logique, le groupe Rafaut, devenu Aresia, est un acteur majeur de la consolidation du secteur. Son actionnaire principal, la holding d’investissement généraliste HLD, qui l’avait racheté en 2018 à son fondateur ainsi qu’à Ace Management, n’a eu de cesse en cinq ans de réaliser des opérations de croissance externe.

«Lorsque nous avons analysé le marché fin 2016, nous nous intéressions initialement à Alkan mais nos discussions avec les acteurs du marché nous ont amenés à regarder son concurrent Rafaut. Nous avons tout de suite vu l’intérêt de rapprocher les deux sociétés», retracent Salim Helou, managing director, et Jean-Hubert Vial, partner chez HLD. Après être passé du portefeuille de TCR à celui d’IDI et Chevrillon, Alkan, spécialiste des systèmes d’emports et d’éjection pour l’aéronautique civile et militaire, a fini par être racheté en 2021 par Rafaut. En cinq ans, Aresia a réalisé pas moins de quatre acquisitions - AEDS, Secapem, Lace et Alkan – passant ainsi de 43 à 180 millions de chiffre d’affaires espéré pour 2023. «Il faut une taille critique minimum pour travailler avec les grands donneurs d’ordre comme Airbus. Le groupe demande de plus en plus un chiffre d’affaires minimum de l’ordre de 100 millions d’euros pour le fournir, d’où le besoin de consolidation dans le secteur, indiquent les investisseurs de HLD. Avec la forte croissance des cadences, les grands groupes veulent dérisquer leur chaîne d’approvisionnement, donc ils veulent des sous-traitants moins nombreux et plus gros.»

Un attrait retrouvé

De quoi attirer d’autres acteurs du private equity pour consolider la filière. «Maintenant que le secteur repart, les fonds vont à nouveau s’y intéresser. C’est une bonne nouvelle, car cela signifie davantage de capitaux et d’opportunités de sorties », anticipe Marwan Lahoud. Avec toutefois une orientation stratégique à ne pas négliger pour faire face à la concurrence internationale. «Dans un contexte de demande mondiale très forte, il faut impérativement décarboner le secteur. Si on ne veut pas que d’autres régions fournissent les solutions de transport aérien à l’ensemble de la planète, il faut devenir leader en décarbonation », insiste l’ancien directeur général délégué d’Airbus. Dont acte.