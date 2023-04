HEC, Polytechnique : les grandes écoles françaises se lancent dans le capital-risque

En ces temps difficiles pour les projets entrepreneuriaux de trouver des financements, un nouveau concept de fonds est en train d’émerger en France et devrait accélérer fortement à court terme : les fonds d’alumni. Ces véhicules d’investissement souscrits par d’anciens élèves de grandes écoles pour financer et accompagner les projets issus de ces mêmes écoles existent depuis longtemps aux Etats-Unis et ont largement fait leur preuve en matière de création de valeur. Yale, Berkeley, Harvard, Stanford et bien d’autres ont toutes lancé leur fonds il y a plus de 10 ans et inspirent aujourd’hui leurs homologues français.

Le précurseur dans l’Hexagone est HEC Ventures, dont le premier fonds a été bouclé en 2021 à hauteur de 33 millions d’euros. Tout récemment, Polytechnique Ventures lui a emboîté le pas avec une collecte finale de 36 millions. Plusieurs facteurs ont motivé ces nouveaux fonds. «Ce projet était dans les cartons depuis longtemps. Nous voulions soutenir les entrepreneurs issus d’HEC en mobilisant des investisseurs diplômés d’HEC. A leur tout début, les start-up rencontrent souvent des difficultés de financement à l’amorçage de leur projet, faute d’accès à des investisseurs ´friends & family’. Nous souhaitions jouer ce rôle et financer le premier tour de ‘love money’», relate Marguerite Gallant, directrice de l’association HEC Alumni.

«En observant les fonds d’alumni américains, j’ai constaté qu’ils constituaient un outil parmi d’autres qui a l’avantage de faire se rencontrer plusieurs objectifs. Les anciens apprécient apporter de l’argent aux jeunes de l’école sans toutefois être des business angels car c’est un métier qui ne s’improvise pas. Et les jeunes sont souvent à la recherche d’expertise et d’accompagnement de la part des anciens. Ce type de fonds est donc un outil intermédiaire entre le cocon de l’école et le grand bain du capital-risque », expose Denis Lucquin, président de Polytechnique Ventures et ancien président de Sofinnova.

Motivés par le «give back»

Dans ces deux cas, ces initiatives ont été portées par d’anciens élèves qui ont réussi dans les affaires - Denis Lucquin pour Polytechnique ou Frédéric Jousset de Webhelp pour HEC – avec pour maître-mot le «give back». «La culture du give back est forte à l’Edhec. Les anciens élèves sont très attachés à leur école et y font beaucoup d’intervention donc ils sont demandeurs de solutions leur permettant d’apporter un soutien financier aux projets entrepreneuriaux des élèves. Nous pensons aussi qu’il s’agit d’un mode d’accompagnement bienveillant, qui n’a pas le même rapport au temps que le private equity classique», explique Benoit Arnaud, le doyen des programmes de l’Edhec, dont les réflexions sont en cours pour la création d’un fonds d’alumni à court terme.

Il existe différentes structures de fonds, plus ou moins ouvertes. «Nous avons souhaité être le plus inclusif possible et offrir à nos alumni une porte d’entrée vers le capital-risque. Nous avons donc fixé le ticket minimum d’investissement à 10 000 euros pour notre FCPR (fonds commun de placement à risque). Nous avons aujourd’hui 370 investisseurs dont 85% sont des alumni. Le capital du fonds s’est également ouvert à des particuliers non alumni HEC, venus par affinité avec le projet, et nous avons également un investisseur institutionnel », détaille Marguerite Gallant. HEC Ventures a fait le choix de confier la gestion de ce fonds et de ces investisseurs à Idinvest, devenu Eurazeo, qui sélectionne les investissements, réalise les due diligences et prend la décision d’investir ou non.

Une approche corporatiste

Polytechnique a pour sa part opté pour un FPCI (fonds professionnels de capital-investissement) avec un ticket d’entrée à 100 000 euros. «Idinvest avait l’infrastructure pour gérer les nombreux clients du fonds d’HEC. Nous, nous ne voulions pas trop de monde car nous n’avions pas les moyens en temps que ‘first time fund’ de gérer trop de clients », indique Denis Lucquin. D’autant plus que son modèle de gestion est différent. Le fonds est géré par Equitis, spécialiste de la gestion de fonds pour compte de tiers, mais est exclusivement conseillé par Polytechnique SAS qui dispose en conséquence du statut de conseil en investissement financier (CIF). Et il est ouvert uniquement aux alumni de l’X. «Nous ne voulions pas devenir un fonds classique qui existe déjà mais un vrai outil intermédiaire dédié aux projets de nos alumni», fait valoir Denis Lucquin. En définitive, le fonds ne compte que 160 investisseurs.

De même, la politique d’investissement peut varier. HEC Ventures peut investir à hauteur de 20% dans des projets sans lien avec les anciens de l’école, même s’il ne l’a pas encore fait sur les 18 investissements déjà effectués. Polytechnique Ventures ne finance en revanche que les projets liés à l’école. Nous aimons cet entre-soi entre anciens et jeunes de l’école. J’assume entièrement cet outil ‘corporatiste’», affirme son président.

Les thématiques d’investissement sont très liées à l’ADN de chaque école. Celle de l’école de commerce de Jouy-en-Josas est très centrée sur le digital tandis celle de l’X privilégie les projets deeptechs. «Nous souhaitons donner une couleur particulière à notre futur fonds pour mettre en avant l’entrepreneuriat responsable répondant aux défis sociaux et climatiques», révèle Benoit Arnaud à l’Edhec, dont le projet, en l’état actuel des réflexions, se rapproche davantage de celui de Polytechnique que d’HEC.

Plusieurs projets en cours

D’autres établissements travaillent également au lancement de fonds similaires ou d’autres solutions de financement. Selon nos informations, CentraleSupelec devrait annoncer le sien dans les prochaines semaines, AgroParisTech travaille aussi en ce sens, tandis que le projet de Sciences Po Paris s’orienterait davantage vers un club d’investisseurs permettant de soumettre les projets des élèves aux alumni qui peuvent alors décider d’investir ou non. La taille de la communauté d’entrepreneurs alumni est essentielle pour trouver le bon format. «Pour lever un fonds d’au moins 20 millions d’euros, il faut avoir une profondeur de marché suffisante de start-ups, afin d’assurer un fort niveau de sélectivité», souligne Antoine Loiseau, project manager chez HEC Ventures.

A terme, la multiplication des fonds d’alumni pourrait conduire à une mutualisation de ces moyens, à l’image d’Alumni Ventures aux Etats-Unis, qui réunit près de 30 fonds d’Alumni américains. Cette structure permet de faire des économies d’échelle sur le back-office et de partager les opportunités d’investissement pour faciliter les co-investissements. Avant d’en arriver là, il faudra déjà que ces nouveaux fonds français fassent la preuve de leur capacité à dégager de la performance.