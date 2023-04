Eurazeo déploie sa nouvelle stratégie en dénouant ses liens avec Rhône Capital

Deux mois après l’éviction de Virginie Morgon de sa présidence, Eurazeo poursuit son opération reconquête auprès des investisseurs. En annonçant, mercredi soir, sa séparation à l’amiable avec son partenaire américain Rhône Capital, la holding d’investissement s’inscrit dans le droit fil de la stratégie annoncée début mars lors de la publication de ses résultats annuels : présenter au marché un profil plus simple et plus lisible, en accroissant le retour aux actionnaires afin de réduire sa décote boursière.

«Eurazeo se voit désormais comme un opérateur industriel qui contrôle de façon majoritaire ses opérations et optimise l’allocation de son capital. Le groupe n’a pas vocation à être une holding détenant des participations minoritaires dans des gestionnaires d’actifs alternatifs, aussi performants soient-ils» confie à L’Agefi William Kadouch-Chassaing, qui co-préside depuis le 6 février le groupe avec Christophe Bavière.

Eurazeo avait annoncé en novembre 2017 un «partenariat stratégique» avec le gestionnaire alternatif Rhône Capital. Il avait acquis 30% du capital de la société moyennant un chèque de 100 millions de dollars et un paiement en titres de 2 millions d’actions Eurazeo. L’accord s’était aussi traduit par un ticket de 50 millions d’euros du groupe français au sein du sixième fonds de Rhône Capital, qui faisait suite à un engagement de 30 millions d’euros dans le fonds précédent. Le dirigeant du capital investisseur américain, Roberto Agostinelli, était entré au conseil de surveillance de son nouvel actionnaire minoritaire.

Pas de synergies

Ces liens financiers et de gouvernance n’ont cependant pas mené à des collaborations plus poussées. Les deux partenaires restent différents sur bien des points. Eurazeo a pris ces dernières années un virage sectoriel vers les logiciels, la santé, les services financiers spécialisés ou la transition énergétique, et a placé les questions d’ESG (environnement, social, gouvernance) au cœur de sa transformation. Un sujet moins prégnant aux Etats-Unis, où Rhône, qui gère autour de 8 milliards de dollars, s’est par ailleurs fait une spécialité de transactions plus complexes, comme des scissions (carve-out). Absence de synergies, géographies et bases de clientèle distinctes : entre une prise de contrôle ou une sortie du capital, la balance a vite penché chez Eurazeo en faveur de la deuxième option. Or, lors de la signature de leurs accords, les deux partenaires s’étaient laissés jusqu’au 30 mars 2023 pour décider de lancer le processus de rachat des titres Rhône Capital détenus par Eurazeo.

La première étape du divorce est intervenue le 13 avril. Les dirigeants de Rhône Capital ont engagé la vente des titres Eurazeo qu’ils n’avaient pas déjà cédés au fil de l’eau, soit 1,1 million de titres ou 1,4% du capital. Le groupe français a décidé d’en racheter 400.000 à 63,89 euros l’unité dans le cadre de son programme de rachat d’actions, soit 25,6 millions d’euros. La famille Decaux, premier actionnaire du groupe, et à l’origine du départ de Virginie Morgon, a aussi acquis des titres, dont la décote atteint 50% par rapport à l’actif net réévalué à fin 2022.

La deuxième étape consiste à négocier le prix de rachat des 30% de Rhône Capital, part qui peut aussi être cédée à un tiers. La valeur nette comptable de cette ligne dans les comptes 2021 d’Eurazeo atteignait 146 millions d’euros, selon le document de référence du groupe. Ce dernier a prévu de communiquer «sur l’avancement de ce processus au plus tard lors de la publication des résultats du premier semestre», prévue le 27 juillet.

Changement comptable

Les dirigeants de la holding vont aussi devoir statuer sur le sort d’une deuxième participation, les 25% détenus depuis 2019 au capital du gestionnaire espagnol MCH Private Equity. Faut-il immobiliser des fonds propres en prenant le contrôle de ce spécialiste des rachats de PME espagnoles et portugaises, ou solder là aussi l’aventure ? Réponse d’ici fin 2023, promet Eurazeo.

Ce recentrage va de pair avec un changement comptable dont les impacts seront présentés lors des résultats semestriels. Comme ses concurrents cotés, Eurazeo présentera ses comptes en tant que «société d’investissement» : ses filiales de gestion d’actifs seront toujours consolidées, mais ses autres participations seront enregistrées à la juste valeur par le compte de résultat.

«Le business model d’Eurazeo est en train d’être clarifié dans son périmètre et sa représentation financière», assure William Kadouch-Chassaing. Avis aux actionnaires.