« Wendel affiche un bon momentum en ce début d’année », s’est réjoui Jérôme Michiels, directeur général adjoint et financier de la société d’investissement, qui dévoilait ses performances trimestrielles. Le chiffre d’affaires a progressé de 10,4% à 2,2 milliards d’euros (+8,4% en organique) sur les trois premiers mois de 2022. La croissance a été portée par l’activité de Bureau Veritas (+8,9%), de Constantia Flexibles (+21,8%) et de Crisis Prevention Institute (+18%). Celle de Stahl a en revanche reculé de 8,6%, du fait d’un lent démarrage de l’industrie des revêtements de spécialité. Acams, société spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière, a de son côté pâti d’un effet de calendrier (décalage de conférences).

L’actif net réévalué (ANR), mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, est en légère hausse au 31 mars à 7,66 milliards d’euros, soit 172,5 euros par action (+ 2,8% par rapport à la fin décembre 2022). «La décote sur l’ANR au 31 mars 2022

ressort à 42,6%», indique Wendel dans un communiqué.

Wendel fait preuve de vigilance dans l’environnement actuel. « Nous nous montrons aujourd’hui plus court-termistes que d’habitude dans le pilotage opérationnel de nos sociétés en portefeuille et cherchons à être très réactifs dans la gestion des coûts », indique Jérôme Michiels. Sur le plan du financement, « il nous faut composer avec un environnement incertain et volatil et identifier les bonnes fenêtres de tirs », poursuit-il. Wendel a ainsi procédé en mars à une émission obligataire échangeable en titres Bureau Veritas à échéance 2026, générant 750 millions d’euros de liquidités supplémentaires.