Wendel repart de l’avant

Rompant avec une longue période d’attentisme, Wendel, sous l’impulsion de son nouveau dirigeant, Laurent Mignon, concrétise une stratégie désormais résolument plus dynamique. La société d’investissement vient en effet d’annoncer être entrée en négociations exclusives pour reprendre le groupe de conseil en ingénierie Scalian. Ce dernier est contrôlé depuis 2019 par la holding d’investissement belge Cobepa, aux côtés du management et d’Andera Partners, resté au capital après avoir pris une participation majoritaire en 2015.

Cette opération constituerait le premier LBO réalisé en France par Wendel depuis 2011 et le rachat de Mecatherm. La société d’investissement s’est toutefois révélée un peu plus active aux Etats-Unis, où elle a pris des participations majoritaires dans CPI (formation en désamorcage de situation de crise) en 2019 et ACAMS (lutte contre la criminalité financière) en 2022.

«Nous souhaitons recommencer à faire notre métier, qui est d’investir dans des sociétés non cotées et de prendre des participations majoritaires afin d’être un actionnaire actif», explique à L’Agefi Laurent Mignon, le président du directoire de Wendel, nommé fin 2022.

Un package de dette renégocié

Dans le dossier Scalian, Wendel deviendrait actionnaire majoritaire en investissant environ 550 millions d’euros en fonds propres, aux côtés du management. La société d’investissement a par ailleurs renégocié un nouveau package de dette avec le fonds ICG, qui avait refinancé en 2021 la dette d’acquisition mise en place par Cobepa. L’enveloppe comprend près de 300 millions d’euros de lignes non tirées, un sérieux atout dans un environnement devenu très tendu en matière d’octroi de dette. L’opération, dont la finalisation devrait intervenir au deuxième semestre 2023, valorise la société à 965 millions d’euros.

Si les transactions peinent aujourd’hui à se concrétiser dans le monde du private equity, en pleine phase d’ajustement des valorisations, Scalian évolue dans un secteur relativement préservé. «Son activité repose sur la digitalisation, qui est une tendance forte et bénéficie de vents porteurs quel que soit le contexte économique. Avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 30% (dont 12% en organique) réalisée au cours des cinq dernières années, la société va continuer à profiter de ce marché dynamique et a par ailleurs la capacité de poursuivre sa stratégie d’acquisitions», annonce Laurent Mignon. De 500 millions d’euros en 2023 pour l’exercice fiscal clos fin juin, les revenus devraient atteindre 1,5 milliard d’euros à horizon 2028 selon le plan d’affaires de la société.

Wendel connaît par ailleurs le secteur. «Les services BtoB sont un domaine dans lequel nous avons développé une forte expertise», estime Laurent Mignon. La société a notamment investi en 1995 dans Bureau Veritas, qu’elle détient toujours en portefeuille et dont elle vient de diversifier la dette via une émission hybride de 750 millions d’euros, dans Capgemini entre 1982 et 2006 et dans Allied Universal entre 2015 et 2020.

Avec un Ebitda de 74 millions d’euros attendu sur l’exercice 2023, l’investissement dans Scalian serait réalisé sur la base d’un multiple de 13. «Cela traduit la valorisation d’une société en forte croissance», perçoit Laurent Mignon.

Cette opération s’inscrit dans la droite ligne des nouvelles orientations stratégiques annoncées par le groupe lors de la publication de ses résultats annuels, le mois passé. Wendel avait alors indiqué prévoir d’investir 2 milliards d’euros au cours des vingt-quatre prochains mois, via des tickets compris entre 300 et 600 millions d’euros. A lui seul, l’investissement dans Scalian représenterait le quart de cette enveloppe. «Nos équipes travaillent sur de nombreux dossiers. Notre volonté est d’être sélectif», indique Laurent Mignon.

Wendel avait par ailleurs déclaré vouloir s’ouvrir à la gestion pour compte de tiers. «Notre stratégie s’établit dans le temps et notre cours de Bourse reflétera au fil du temps la valeur que nous sommes en train de créer», estime le dirigeant. Le titre a reculé de 1% sur la séance de lundi, mais enregistre un gain de 4,6% depuis le 16 mars dernier, jour de l’annonce par le groupe de sa nouvelle feuille de route.