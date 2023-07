Un tandem prend la tête de l’activité private equity de 3i en France

Une nouvelle étape s’ouvre pour 3i en France. Rémi Carnimolla passe la direction de l’activité Private Equity, qu’il assumait depuis onze ans, à un tandem composé de Pierre-Axel Botuha et Marc Ohayon. Les nouveaux codirigeants étaient jusqu’alors directors, en charge respectivement des secteurs consommation et santé, et des secteurs logiciels et services.

En dépit d’un environnement plus difficile dans le non coté, les deux professionnels se montrent confiants. « Etant coté en Bourse, 3i dispose d’un capital permanent. Nous ne subissons pas la pression actuelle des levées de fonds et avons toute la capacité pour investir », perçoit Pierre-Axel Botuha. « L’horizon d’investissement et de sorties n’est pas contraint, ce qui nous permet d’agir au meilleur moment », enchaine Marc Ohayon, ajoutant que l’année écoulée a été très active (une cession, un investissement et deux buildups) et que le pipeline est encourageant.

Des évolutions se révèlent positives. « De plus en plus de transactions se font désormais en dehors du marché avec un nombre réduit de candidats, voire de gré à gré, ce qui permet de mieux cibler et valoriser l’entreprise », juge Pierre-Axel Botuha. Par ailleurs, « de nombreuses opérations primaires arrivent sur le marché, nécessitant globalement moins de dette. Ce type de dossiers se montrent particulièrement attractifs dans un contexte où les coûts de financement se révèlent durablement élevés », estime Marc Ohayon.

Après des études à l’EM Lyon, Marc Ohayon a travaillé en fusions-acquisitions chez Lazard et chez EuroLatina et évolue depuis 2016 chez 3i. Il s’est notamment impliqué dans les dossiers Evernex ou Havea, cédé l’an passé à BC Partners à 1,1 milliard d’euros.

Diplômé de Supélec, et titulaire d’un MBA de l’Insead et d’un master en économie, Pierre-Axel Botuha est passé par Edmond de Rothschild, le BCG, L-GAM, puis L Catterton avant de rejoindre 3i en 2021. Il devient aujourd’hui, à l’occasion de ce passage de relais, partner de la société d’investissement.

Arrivé 20 ans plus tôt chez 3i, Rémi Carnimolla, qui fut à la manœuvre dans des opérations telles que Havea, Keolis, Trescal, Vedici/Elsan, Etanco ou Loxam (désormais leaders de leur marché), poursuit l’aventure. Il devient membre permanent du comité d’investissement à l’échelle du groupe.