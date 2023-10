Un projet européen visant à renforcer l’écosystème Fintech voit le jour

Un nouveau projet visant à renforcer l’écosystème des fintech à l’échelle européenne voit le jour. Lancée officiellement cette semaine, cette initiative, baptisée FINE (Fintech Investor Network and Ecosystem) est portée par huit partenaires issus de six pays (la société venture Truffle Capital et le pôle finance Innovation de Paris Europlace côté français, F6S Network et the Fintech Corridor Company en Irlande, CrowdfundingHub aux Pays-Bas, Impulse4Women en Espagne, AcrossLimits à Malte et Asociatia Romana de Fintech en Roumanie).

Le projet est financé par la Commission européenne (via le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour les PME), à hauteur d’un million d’euros.

L’objectif affiché de ce nouveau dispositif est la mise en place d’un réseau à l’échelle européenne permettant de faciliter la collaboration entre investisseurs, sociétés de capital-risque, centres d’innovation et incubateurs. Et ainsi favoriser l’innovation et le développement des fintech au-delà de leurs frontières nationales.

Dans le cadre d’un plan d’action établi sur deux ans, FINE établira une cartographie des acteurs clés de l’écosystème. Des ressources pédagogiques seront par ailleurs mises en ligne afin de permettre à tout type d’investisseur de s’informer sur les investissements dans les fintech. Des rencontres, ateliers et webinaires seront également réalisés pour mettre en relation les investisseurs et les réseaux locaux.