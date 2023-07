Un nouvel acteur se lance sur le marché secondaire du capital risque

Un nouvel acteur voit le jour sur le marché secondaire du private equity. Créé par les entrepreneurs italien Alberto Chalon (TheCorner, Qwant, Invictus Capital…) et allemand Andreas Wiele (Axel Springer Digital, Prosiebensat.1), Giano Capital annonce un premier closing à 20 millions d’euros pour son fonds dédié au late stage.

Le fonds, qui cible des investissements au cas par cas dans des entreprises technologiques dégageant plus de 30 millions d’euros de revenus, vise un montant de 50 millions d’euros d’ici un an. « Nous identifions et étudions les sociétés non cotées qui réalisent plus de 30% de croissance annuelle et sont en passe d’atteindre la rentabilité. Nous cherchons ensuite à rentrer en contact avec le management ou les actionnaires pour leur proposer, ainsi qu’aux investisseurs, une solution de liquidité, qui constitue un vrai enjeu aujourd’hui pour toutes les parties prenantes », explique Alberto Chalon.

La durée de vie du fonds est limitée à cinq ans (contre dix ans traditionnellement dans le private equity), avec une période d’investissement de 18 à 24 mois. « Nous souhaitons que la période d’illiquidité soit la plus courte possible pour nos investisseurs (des family offices, entrepreneurs et particuliers fortunés, NDLR), ce que permet la stratégie secondaire. Nous ciblons pour cela des sociétés disposant d’une marge de manœuvre financière suffisante pour envisager une sortie dans un délais de deux à quatre ans », développe Alberto Chalon.

La valorisation reste toutefois un enjeu de taille sur le marché secondaire du venture, où les décotes se montrent très significatives et où près de la moitié des opérations échouent faute d’entente sur le prix entre vendeurs et acquéreurs. « Les discussions sont ouvertes et pragmatiques. Notre méthode de valorisation repose sur une étude des comparables et sur notre estimation de la capacité de croissance de la société. Des mécanismes de compléments de prix pour cristalliser de belles performances futures peuvent par ailleurs être mises en place », répond le dirigeant.

Le fonds investira des tickets compris entre 2 et 25 millions d’euros dans une quinzaine de sociétés, avec le soutien de co-investisseurs, principalement en Europe (avec un focus particulier sur la France et l’Allemagne), mais également en Israël et aux Etats-Unis. Une première opération a d’ores et déjà était réalisée dans la société munichoise Finn.com, spécialisée dans l’abonnement automobile.