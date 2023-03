Turenne accélère la démocratisation du private equity en région

La démocratisation du private equity est bel et bien lancée et chaque société d’investissement cherche aujourd’hui à décliner ses stratégies auprès des particuliers. Misant historiquement sur la proximité et le maillage territorial, Turenne Groupe annonce ainsi un premier fonds retail dédié au développement d’entreprises régionales, plus spécifiquement basées dans les Hauts-de-France. «Nous pensons lever autour de 20 millions d’euros d’ici à l’été», projette Christophe Deldycke, président du directoire de Turenne.

Le véhicule, qui prend la forme d’un FCPR (fonds commun de placement à risque), sera destiné aux clients sociétaires de la banque Crédit Agricole Nord de France, avec laquelle Turenne est alliée depuis 2010 via leur société de gestion commune, Nord Capital Partenaires. «Lancer un FCPR régional est une première. Le Nord de la France constitue un axe fort dans notre stratégie. Avec un capitalisme familial longtemps fermé, mais qui s’ouvre désormais, la région offre un beau vivier de projets de transmission», explique Christophe Deldycke.

Un format de FCPR

Ce FCPR prend ainsi le relais des véhicules levés par le passé avec Nord Capital sous forme de FIP (fonds d’investissement de proximité), qui pâtissent notamment d’un mode d’investissement plus complexe et contraint (une région ne peut concentrer par exemple plus de 50% des actifs).

Le nouveau véhicule financera ainsi des PME et ETI de la région à hauteur d’au moins 50%. Le solde du capital sera déployé sur le reste du territoire français dans des sociétés contribuant à la transition énergétique ou opérant dans les secteurs d’expertise du groupe (santé, logistique, hôtellerie…). Le fonds investira dès son lancement dans un portefeuille constitué d’une cinquantaine de sociétés détenues par Nord Capital Investissement, et procédera à une dizaine d’opérations de co-investissement. «La totalité du véhicule sera déployé dans les 18 mois», précise Christophe Deldycke.

Le ticket d’entrée a été fixé à 2.500 euros, un niveau qui se compare aux 5.000 euros, abaissé ensuite à 3.000 euros, pour les véhicules dédiés de Bpifrance, et le plus souvent à des montants bien supérieurs pour les autres acteurs du private equity.