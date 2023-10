Tilt Capital Partners, Bpifrance et Socadif entrent au capital de Volta

C’est un cinquième investissement pour le fonds Tilt Capital Fund 1. La plateforme transition énergétique du groupe Siparex Tilt Capital Partner, Bpifrance et Socadif entrent au capital du développeur français indépendant de projets solaires et éoliens Volta. Ils rejoignent ainsi Eiffel Essentiel, le fonds de capital croissance lancé par Eiffel Investment, actionnaire depuis 2021 et qui participe également à ce nouveau tour de table.

Les fonds levés atteignent 40 millions d’euros. Conseillée par Gottengreen, Volta a pour ambition avec cette nouvelle levée de fonds de développer de nouveaux projets et d’atteindre à horizon de 3 à 5 ans un total de plus de 1 gigawatt de projets en exploitation et en développement.

Fondé en 2008, d’abord opérant comme développeur, avant de faire évoluer son modèle à partir de 2014 pour devenir un producteur indépendant d’énergies renouvelables, Volta intervient sur trois segments : les toitures solaires agricoles, le photovoltaïque dans l’océan Indien et le «repowering» éolien (remplacement par des éoliennes plus performantes). Le groupe gère aujourd’hui plus de 100 mégawatts (MW) de projets en exploitation et développe un portefeuille de plus de 500 MW de projets. Il vise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros à fin 2023.

«Après une première phase de développement aux côtés d’Eiffel, centrée sur la croissance de notre parc de production et sur la structuration de nos équipes, nous sommes très heureux d’accueillir Tilt Capital Partners à notre capital», a déclaré dans un communiqué Pierrick Morier, président et cofondateur de Volta.

