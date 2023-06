TA Associates dynamise l’univers morose des levées de fonds

A l’heure où les fonds non cotés peinent à lever leurs véhicules, TA Associates sort du lot. Pour son fonds LBO de quinzième génération, la société de private equity américaine est parvenue à lever 16,5 milliards de dollars (15,2 milliards d’euros). Ce montant se révèle supérieur à l’objectif initial, de 15 milliards de dollars. « Les capitaux engagés proviennent d’un réseau diversifié d’investisseurs, nouveaux et anciens, qui inclut des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des gérants d’actifs, des fondations, des family offices et des assureurs », s’est réjouie la société.

Cette opération a par ailleurs été réalisée en un temps record. Alors que la durée moyenne des levées de fonds s’établissait à 22 mois l’an passé, selon Preqin, TA Associates n’a mis que sept mois.

Qu’il s’agisse de levées comme d’investissements, tout va très vite chez TA Associates. Ciblant également des entreprises en croissance dans les secteurs technologiques, de la santé, de la consommation et des services aux entreprises, le précédent véhicule, de 12,5 milliards de dollars, avait en effet été bouclé il y a tout juste un an.

Ce dynamisme détonne dans un secteur où même les fonds les plus en vue doivent revoir leurs ambitions. En mai dernier, Apollo Global Management avait annoncé réduire la cible de son fonds LBO. Le fonds américain vise désormais « un peu plus de 20 milliards de dollars » d’ici l'été, contre 25 milliards de dollars initialement prévus. Le fonds Carlyle, qui lève un fonds LBO dont l’objectif était de 22 milliards de dollars, a fait de même. « Nous prévoyons une baisse de la taille de nos fonds LBO sur la plupart des zones géographiques », avait déclaré début mai Curt Buser, directeur financier du groupe, en marge de la présentation de ses résultats.

Des montants qui restent, malgré leurs abaissements, très significatifs.