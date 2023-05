Swiss Life AM se désengage de son fonds sur le commerce alimentaire en France

Swiss Life Asset Managers a annoncé jeudi avoir bouclé la vente d’un portefeuille de commerce en France composé de 26 actifs et qui arrivait à échéance. Créé en 2009, le club deal - destiné à une clientèle d’institutionnels français - spécialisé en actifs commerciaux était composé à son lancement d’un portefeuille de commerces alimentaires. Un deuxième portefeuille de commerces alimentaires et de galeries commerciales était venu compléter le fonds deux ans plus tard pour le porter à 160 millions d’euros d’actifs. Depuis 2018, le fonds s’était recentré sur l’alimentaire et avait mis en vente ses galeries commerciales.