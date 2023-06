Suravenir intègre un fonds durable d’Oddo BHF dédié aux particuliers

Suravenir, la filiale d’assurance-vie du Crédit Mutuel Arkéa, a annoncé l’intégration du FCPR Oddo BHF Invest for Tomorrow à sa gamme de fonds non cotés. Il sera accessible à ses clients particuliers.

Le fonds de fonds sera investi à 70% dans des opérations primaires et secondaires et à 30% en co-investissements. Il sera exposé au minimum à 15% à des fonds de private equity et de dette privée classifiés Article 9 de la réglementation SFDR (sustainable finance disclosure), à 70% aux mêmes types de véhicules classifiés Article 8 ou 9 tandis que 90% de l’allocation totale du véhicule seront dédiés aux thématiques de l’intelligence artificielle, du stockage d’énergie et du traitement de l’eau.

Oddo BHF Invest for Tomorrow est lui-même classifié Article 8. Fait rare pour un fonds participant à la démocratisation du private equity, il n’impose aucun ticket d’entrée minimum à ses futurs souscripteurs.

Suravenir étoffe ainsi son offre de fonds non cotés pour ses produits d’assurance-vie au sein de sa gamme Tremplin. Il avait annoncé quelques jours plus tôt l’entrée du fonds Altalife d’Amboise Partners au sein de cette même gamme.