Suravenir confie 150 millions d’euros à Swen pour financer les infrastructures durables

L’assureur-vie Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkea, a annoncé la création du fonds Suravenir Infrastructures Durables, doté de 150 millions et dont la gestion a été confiée à Swen Capital Partners. Ce véhicule, d’une durée de 12 ans prorogeable, investira au travers de trois stratégies : en fonds de fonds à hauteur de 50%, le solde étant réparti entre investissements secondaires et co-investissements directs. Il constituera à terme un portefeuille composé de 15 à 20 lignes, représentant au total une centaine de sous-jacents, pour des tickets compris entre 10 et 20 millions d’euros. «Nous visons un taux de rendement interne net de 8% à 10%, comprenant un dividende annuel d’environ 4%», précise Thibault Richon, managing director, responsable de l’activité multi-stratégies infrastructures chez Swen.

Le caractère innovant du fonds est qu’il s’est fixé comme objectif qu’au moins 70% de ses investissements soient alignés sur la taxonomie européenne. Il sera classifié article 8 au sens de la réglementation SFDR (sustainability-related disclosures).

«Aucun fonds multi-stratégies à ce jour ne s’inscrit dans une telle démarche vis-à-vis de la taxonomie européenne. Ce fonds fera date et nous pourrons le démultiplier par la suite», souligne Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners.

Premier investissement imminent

Suravenir Infrastructures Durables investira dans des projets européens d’énergie renouvelable comme le solaire, l’éolien terrestre ou maritime, ou encore la biomasse, dans l’efficacité énergétique ainsi que dans les actifs participant à la décarbonation telles que les bornes de recharges électriques ou l’électrification des flottes de transports publics. Il financera au moins 50% d’actifs brownfield (déjà en exploitation) et jusqu’à 50% d’actifs greenfield (infrastructures à construire). Un premier investissement sera prochainement bouclé, à savoir un ticket de plus de 15 millions d’euros dans la levée du Climate Infrastructure Fund de Demeter, dédié à l’efficacité énergétique.

Pour Suravenir, ce nouveau fonds s’inscrit dans sa volonté de préserver la valeur future des actifs gérés pour les assurés, de réduire la part des actifs exposés aux risques de transition et de contribuer aux efforts de décarbonation. « Cet investissement de 150 millions d’euros représente deux à trois fois la somme que Suravenir investit habituellement par an dans les infrastructures. Il viendra alimenter la performance de nos fonds en euros. Nous voulons mettre les véhicules de Swen à disposition de nos assurés via les unités de compte mais il faut d’abord dégager de la performance », indique François-Régis Bernicot, directeur général de Suravenir, qui est également investisseur dans le fonds Blue Ocean de Swen dont le closing final, très au-dessus de son objectif initial de 120 millions d’euros, sera bientôt annoncé. Suravenir propose déjà à ses assurés des unités de compte investies dans du non coté dédié à la transition énergétique et climatique, via notamment sa gamme Tremplin.