Supernova Invest lance un nouveau fonds d’amorçage visant 100 millions d’euros

Supernova Invest lève un nouveau fonds d’amorçage. Emanant du CEA (commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), la société d’investissement spécialisée dans la deeptech a d’ores et déjà réalisé un premier closing à 75 millions d’euros. Elle vise un montant cible de 100 millions dans les prochains mois.

Dans un environnement devenu difficile en matière de levée de fonds, «nous sommes parvenus à sécuriser ce premier bouclage en moins de dix mois. Nos anciens investisseurs (Crédit Agricole, le CEA, Bpifrance, Vinci, Biomérieux…) nous ont refait confiance, tandis que d’autres (comme Orano) nous ont rejoints », se réjouit Celia Hart, responsable des fonds d’amorçage au sein du groupe.

Supernova Invest a investi jusqu’à présent près de 115 millions d’euros en amorçage, via différents véhicules : CEA Investissement, Amorçage Technologique Investissement et Supernova 2. Ce dernier fonds, bouclé en 2017 pour 75 millions d’euros, avait accompagné 20 start-up (Diabeloop, Carthéra, Adionics…), qui avaient ainsi pu lever plus de 270 millions d’euros et déposer plus de 150 brevets.

Dans le cadre de ce nouveau véhicule, Supernova Invest ciblera une vingtaine de jeunes pousses deeptech en France et en Europe. «Deux investissements, l’un dans le domaine quantique, l’autre dans celui de la santé, sont en cours de finalisation et seront annoncés très prochainement», informe Celia Hart.

Triplement des encours en trois ans

Pour ces opérations, comme pour les autres réalisées en amorçage, Supernova Invest prend des participations minoritaires et investit des tickets initiaux compris entre un à trois millions d’euros, avec la capacité de réinvestir sur deux à trois tours de financement additionnels. «Nous nous concentrons sur les technologies de rupture dans les secteurs de la santé, de la transition énergétique et de l’environnement, de l’industrie et de la microélectronique, avec pour ambition de créer les champions de demain», explique Celia Hart.

Avec ce nouveau véhicule, les encours de Supernova Invest dépassent les 600 millions d’euros, traduisant un triplement en l’espace de trois ans. «Nos actifs sous gestion sont aujourd’hui équitablement répartis entre l’amorçage, qui constitue notre cœur d’activité historique, le venture et le growth», synthétise Celia Hart. Les équipes, composées d’une vingtaine de personnes aujourd’hui, ont vocation à atteindre la trentaine d’ici à la fin de l’année.