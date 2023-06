Siparex repart pour un nouveau tour au capital du groupe Passman

Contrôlé par LBO France depuis 2019, Passman, fournisseur de solutions digitales dédiées aux établissements d’accueil, repart pour un nouveau tour de financement avec des investisseurs connus de longue date. Après avoir investi à deux reprises, en 2014 et 2019, au capital de la société, Siparex prend le relais de LBO France. Andera, qui accompagne le groupe Passman depuis neuf ans, se réengage via son activité de financement mezzanine, aux côtés des dirigeants fondateurs, Frédéric Levy, Patrick Layani et Sylvain Layani, et des principaux managers.

Cette nouvelle opération doit permettre au groupe de poursuivre sa croissance sur ses différents marchés, en particulier sur les secteurs de l’hôtellerie traditionnelle et de plein air, et des établissements de santé. Plusieurs opérations de croissance externe en Europe sont par ailleurs à l’étude. « Le groupe connait une forte dynamique de développement. L’arrivée de Siparex, avec qui nous entretenons des relations de long terme, doit nous permettre d’accélérer sur cette trajectoire », perçoivent Frédéric Levy et Patrick Layani.

« Passman bénéficie d’une position de leader sur des marchés dynamiques, avec une technicité et une dimension de service qui se renforce. Nous souhaitons poursuivre une stratégie d’acquisitions ciblées et plus largement accompagner les dirigeants dans le changement d’échelle du groupe », réagit Florent Lauzet, managing partner chez Siparex.

Siparex investit via son véhicule Siparex ETI 5, bouclé en juillet 2022 à 450 millions d’euros. Dans le cadre de cette stratégie, qui repose sur des opérations de buy & build, le fonds prend des positions majoritaires ou d’actionnaire de référence en investissant des tickets compris entre 20 et 50 millions d’euros.