Silver Lake étend son emprise dans le secteur des logiciels

Silver Lake a une nouvelle entreprise technologique en ligne de mire. Après avoir pris le contrôle voici deux mois de Qualtrics, filiale américaine de SAP, le groupe américain de private equity est bien parti pour s’emparer de Software AG. Fondé en 1969, l’éditeur allemand de logiciels a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir reçu de Silver Lake une offre d’achat en numéraire au prix de 30 euros par action. Cette proposition, qui fait ressortir une prime de 51% par rapport au cours de clôture de l’entreprise vendredi, valorise cette dernière environ 2,2 milliards d’euros sur la base de ses fonds propres.

Le directoire et le comité ad-hoc mandaté par le conseil de surveillance de Software AG ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre. La fondation Software AG («Software AG Stiftung»), premier actionnaire de l’entreprise, a de son côté signé un contrat de vente portant sur 25,1% du capital en faveur de Silver Lake. La fondation s’est engagée à conserver une participation résiduelle de 5%. Le succès de la transaction est soumis à l’apport de 50% du capital plus une action et à l’aval des autorités réglementaires. Le financement de l’opération est entièrement couvert par un mélange de dette et de fonds propres.

A lire aussi:

Un investissement de 344 millions d’euros réalisé en 2022

«Grâce à sa grande expertise sur le marché de l’intégration des données et des logiciels en tant que service (SaaS), combinée à ses capacités en matière de fusions et acquisitions, Silver Lake est un partenaire à long terme de grande valeur pour Software AG et pour nos clients», a commenté Sanjay Brahmawar, président du directoire, cité dans le communiqué. En février 2022, le spécialiste du capital-investissement a investi 344 millions d’euros dans le groupe allemand par le biais d’une obligation convertible qui, après conversion, représenterait près de 9 % des actions émises par Software AG.

A partir d’une activité initialement centrée sur les bases de données, le groupe s’est progressivement orienté vers la transformation digitale des entreprises via des applications d’informatique décentralisée (« cloud computing »). Employant 5.000 collaborateurs dans plus de 70 pays, le deuxième éditeur allemand de logiciels derrière SAP a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 931 millions d’euros et une marge d’exploitation avant survaleurs de 21,2%. «En amont de la publication, attendue jeudi prochain, de nos résultats trimestriels, je suis en mesure de confirmer l’atteinte de nos objectifs sur la période et de réitérer nos prévisions financières pour l’ensemble de l’exercice 2023», a déclaré la directrice financière, Daniela Bünger.