Serge Savasta (Omnes) : « Nous mettons l’accent sur l’international »

Vous venez de prendre les commandes d’un tout nouvel Omnes. Comment s’est faite la scission des activités ?

De façon très naturelle. Omnes avait d’un côté un groupe d’entités généralistes et ancrées en France (capital développement, transmission, dette privée) et de l’autre un groupe européen et thématique (énergies renouvelables, ville durable, deeptech et co investissement). Le premier, qui avait besoin d’un renforcement de sa base capitalistique, a été repris intégralement par l’Idi, qui élargit ainsi son offre pour compte de tiers. Le second, qui conserve le nom d’Omnes et que je dirige, accueille l’Idi à son capital à hauteur de 43%, le management en conservant le contrôle. Le capital a été ouvert à douze associés, au nombre de 18 désormais. Fabien Prévost, à qui je succède, devient président du conseil de surveillance et chief investment officer.

Quelles sont les ambitions d’Omnes ?

Nous prévoyons d’atteindre 10 milliards d’euros d’encours d’ici cinq ans, contre 4,8 milliards d’euros aujourd’hui. Nous sommes aujourd’hui une société intégralement dédiée à la transition énergétique et à l’innovation et comptons doubler de taille sur chacun de nos quatre métiers. Dans les énergies renouvelables, où nous prenons des participations majoritaires et menons une stratégie d’accompagnement poussé de type private equity (en comparaison à l’infrastructure) avec un TRI net historique supérieur à 15%, nous visons pour notre véhicule de cinquième génération un montant de 1,35 milliard d’euros, avec un hard cap de 1,65 milliard d’euros. Nous devrions annoncer un premier closing très prochainement. Il succède à un fonds de 660 millions d’euros, et 900 millions d’euros en comptant les co-investissements.

Pourquoi un tel changement de taille ?

Cela n’induit pas un changement de stratégie, mais correspond à la réalité de marché. Faire émerger un leader dans le secteur des énergies renouvelables nécessite d’injecter 150 à 200 millions d’euros de fonds propres sur cinq ans. L’envergure du nouveau fonds va nous permettre de réaliser seul des opérations que nous devions parfois ouvrir à des tiers après quelques années.

Qu’en est-il des autres stratégies ?

Après un fonds de 120 millions d’euros levé en 2017, nous allons boucler d’ici la fin de l’année un nouveau véhicule dédié à notre stratégie de ville durable : accompagnement de promoteurs et d’opérateurs de projets immobiliers ou d’infrastructure décarbonés. Celui-ci vise 200 millions d’euros. Nous lançons par ailleurs cette année un deuxième fonds deeptec, de 200 millions d’euros visés contre 130 millions d’euros atteints par le précédent, bouclé en 2020. Dans le co-investissement, stratégie que nous gérons depuis plus de 15 ans principalement via la gestion de mandats discrétionnaires, un fonds, visant une centaine de millions d’euros, va voir le jour. Pour l’ensemble de ces stratégies, nous allons par ailleurs mettre l’accent sur l’international.

C’est-à-dire ?

Nos équipes regroupent déjà une dizaine de nationalités. Mais nous souhaitons davantage couvrir les pays dans lesquels nous investissons, au nombre d’une quinzaine en Europe par exemple dans notre stratégie renouvelable. Nous allons recruter d’ici fin 2024 une quinzaine de profils internationaux, qui resteront basés à Paris ou pourront être localisés dans nos bureaux de Bruxelles, Zurich ou Munich.

La suite pour Omnes pourrait-elle être celle qu’a connu Idinvest, qui avait été repris par l’Idi, puis cédé à Eurazeo ?

Le contrôle d’Idinvest était alors détenu par l’Idi. Ce qui n’est pas le cas d’Omnes. Nous sommes très attachés au fait de conserver le contrôle de notre entreprise.

