Robeco lance son second fonds de dettes privées durable

Robeco a annoncé ce 14 mars le lancement du fonds Robeco Sustainable Senior Loan Fund (SLF), une stratégie de dette privée durable. La société de gestion a jusqu’ici levé 130 millions d’euros, dont une souscription « significative » d’Orix Corporation Europe N.V., la branche européenne de la maison-mère japonaise de Robeco.

Le fonds va déployer des prêts pour des petites et moyennes entreprises sélectionnées pour leur durabilité dans les régions européennes économiquement fortes et favorables aux prêteurs du Benelux, de l’Europe germanophone, et de manière sélective dans les pays nordiques. Il n’investira pas seulement dans des entreprises déjà «vertes», mais financera aussi « des mesures concrètes et significatives qu’un emprunteur potentiel est prêt à prendre pour améliorer son profil de durabilité ».