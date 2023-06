Raise se lance dans l’infrastructure

Raise ajoute une nouvelle corde à son arc. La société de private equity dirigée par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières se lance dans les infrastructures et ambitionne de lever un véhicule de 750 millions d’euros dédiée à cette stratégie. Raise a, dans cette logique, recruté trois anciens professionnels d’EDF Invest : Pierre Benoist d’Anthenay (qui gérait plus de 9 milliards d’euros au sein de la structure d’investissements non côtés d’EDF), Fanny Grillo et Romain Meiller. « Nous avons eu à cœur de développer le portefeuille d’EDF Invest et nous sommes enthousiastes de poursuivre notre action au service des entreprises et de leur décarbonation avec Raise Infrastructure », commentent Fanny Grillo et Pierre Benoist d’Anthenay.

Les enjeux environnementaux seront en effet au cœur de la stratégie. « Raise Infrastructure a comme ambition de soutenir les infrastructures en Europe dans leur transition écologique et de contribuer à leur meilleure intégration environnementale et sociale, notamment par le financement des investissements de transition et l’acquisition d’infrastructures clefs pour la décarbonation », explique Raise, qui gère aujourd’hui près de 2 milliards d’euros d’actifs.