Près de 50% des investisseurs se disent surexposés au private equity

Volatilité des marchés actions, nets ralentissements des sorties dans le non coté induisant une chute des distributions… : autant d’éléments qui conduisent les investisseurs à faire face à la problématique de l’effet dénominateur (limite d’exposition inscrite dans leur politique financière). A fin juin 2023, près la moitié (47%) d’entre eux se disaient ainsi surexposés à la classe d’actifs du capital investissement, selon une étude réalisée par Private Equity International. Ce pourcentage traduit une nette progression par rapport aux 38% recensés sur la même période un an plus tôt.

Cette tendance se révèle plus particulièrement marquée chez les fonds de pension publics, où 50% évoquent une surallocation au capital investissement (contre 43% chez leurs homologues privés et 42% chez les fondations).

Au premier semestre 2023, l’exposition moyenne des investisseurs institutionnels au private equity s’élevait à 10%, soit une augmentation de 1,3 point de base sur un an. Les fondations affichent la plus forte allocation, à 17% (en croissance de 2,4 points de base comparativement à la même période un an plus tôt).

Alors que les 20 plus importants investisseurs en private equity affichent une allocation globale dans la classe d’actifs de 1.200 milliards de dollars (1.108 milliards d’euros), c’est le fonds de pension canadien CPP Investments qui présente la plus forte exposition. Celle-ci s’élève à près de 135 milliards de dollars (soit 34% de son portefeuille). Les fonds singapouriens GIC et Temasek s’inscrivent en deuxième et troisième lignes, avec des engagements respectifs de 126 et 125 milliards de dollars. Premier investisseur français en private equity, Bpifrance se positionne en quinzième place avec une exposition globale de 40,5 milliards de dollars (37% du portefeuille).