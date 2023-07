Partners Group vise 8 milliards de dollars pour son nouveau fonds d’infrastructure

Partners Group repart sur la route des levées de fonds en infrastructure, moins de 18 mois après avoir bouclé son précédent véhicule dédié. Pour ce fonds de quatrième génération, la société d’investissement suisse vise un montant de 8 milliards de dollars (7,3 milliards d’euros), selon Infrastructure Investor, citant des sources proches du dossier. Contacté par L’Agefi, Partners Group n’a pas souhaité faire de commentaires.

Ce nouveau véhicule, axé sur des investissements directs, succèdera à un fonds bouclé en février 2022 pour 6,4 milliards de dollars. A ce montant s’ajoutait parallèlement une enveloppe de 2,1 milliards de dollars collectée dans le cadre de mandats dédiés. Parmi les opérations réalisées, Partners Group avait notamment investi dans la plateforme Unity Digital basée aux Philippines, ou dans le groupe d’énergie verte Gren, en Europe du Nord. La société d’investissement a également engagé 1,2 milliard de dollars dans l’opérateur de data centers EdgeCore Digital, aux Etats-Unis.

De nombreux fonds d’infrastructure sont également en cours de levée. Parmi les plus importants, Brookfield Asset Management et Global Infrastructure Partners cherchent tous deux à collecter 25 milliards de dollars et en sont à leur troisième closing. EQT vise de son côté près de 22 milliards de dollars. Avec une cible de 8 milliards de dollars, le fonds de Partners Group se classerait dans le top 10.