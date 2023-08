Après l’acquisition en 2021 de Tropicana et d’autres marques de boissons à PepsiCo, pour une valeur de 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros), PAI Partners poursuit sa percée aux Etats-Unis avec une nouvelle opération d’envergure.

La société de capital investissement française, qui gère quelque 25 milliards d’euros d’actifs, a ainsi annoncé le rachat du fabricant de nourriture animale Alphia au fonds J.H. Whitney Capital Partners. Si les détails financiers n’ont pas été communiqués, l’opération valoriserait la société (née du rapprochement en 2020 entre C.J Foods et American Nutrition) à environ 1 milliard de dollars, dette incluse, selon plusieurs sources.

Alphia veut grandir, PAI aussi

Avec le soutien de son nouvel actionnaire, Alphia entend accélérer sa croissance en Amérique du Nord, tant sur le plan organique que via des acquisitions. Dans le cadre de cette opération, qui reste soumise à l’aval des autorités compétentes, Alphia était conseillé par Goldman Sachs sur le plan financier. Les cabinets d’avocats Weil, Gotshal & Manges et Gibson, Dunn & Crutcher ont respectivement accompagné PAI et J.H. Whitney Capital Partners sur le plan juridique.

Le développement de PAI outre-Atlantique est appelé à se poursuivre. «Nous continuons à percevoir un certain nombre d’opportunités intéressantes aux Etats-Unis et nous sommes déterminés à nous établir sur ce marché», a réagi Maud Brown, qui a rejoint PAI en 2019 en tant que partner et dirige l’équipe américaine. La société d’investissement a par ailleurs recruté il y a un peu moins d’un an Winston Song pour s’occuper plus spécifiquement du secteur de la consommation en Amérique du Nord.

Un segment que PAI connait bien. La société d’investissement a notamment investi par le passé dans le fabricant de boissons Refresco, dans les sociétés de nutrition animale Royal Canin et Provimi et a participé à la création du fabricant de crèmes glacées Froneri (issu de la fusion entre les activités européennes de Nestlé Grand Froid et R&R).