Onze nouveaux fonds rejoignent l’initiative Tibi

Onze nouveaux noms s’ajoutent à la liste des fonds Tibi, destinés à stimuler le financement des start-up en France. Les heureux élus sont Cathay Capital, Jeito, Quadrille Capital, Mirova, Elaia, Supernova Invest, Partech, Sistafund, Singular, Ventech et Starquest.

«Avoir le label Tibi 2 facilitera la réalisation de nos projets pour donner encore plus de moyens aux start-up pour lancer leurs produits, créer des emplois, gagner des parts de marché et devenir des leaders globaux», réagit Jean Bourcereau, président de Ventech.

Initialement centré sur les volets late stage et tech cotée, le dispositif Tibi élargit son spectre. Parmi les onze nouveaux fonds, « deux visent une taille cible d’1 milliard d’euros, un est un fonds multi-stage, sept sont des fonds early stage, nouvelle classe d’actif de la phase 2, dont un first time team, first time fund, et un vise le segment secondaire (celui de Quadrille, NDLR) », annonce la direction générale du Trésor dans un post Linkedin. Ces fonds investiront dans des secteurs et thématiques à fort impact, comme la transition écologique, la deeptech, la santé ou encore l’égalité des genres.

Dans le cadre de cette deuxième phase du dispositif, qui doit mobiliser 7 milliards d’euros de fonds privés d’ici 2026, une trentaine d’investisseurs institutionnels s’étaient déjà engagés lors du l’annonce du lancement officiel par Emmanuel Macron en juin dernier. HSBC, Le Conservateur, Mutuelle de Poitiers, Orano, SMA BTP, Swiss Life s’étaient alors lancés dans l’aventure, rejoignant des investisseurs institutionnels présent depuis la création de l’initiative en 2019 : AG2R, Allianz, Arkéa, Aéma, Assurances du Crédit Mutuel, AXA, BNP Cardif, BPCE, Crédit Agricole Assurances, CDC, CNP, Covéa, EDF, ERAFP, FRR, Generali, Groupama, Maif, Matmut, SGPI, SocGen, UMR.