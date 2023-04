Non coté : les valorisations divergent entre Europe et Etats-Unis

Si de part et d’autre de l’Atlantique, les valorisations dans le non coté ont affiché une trajectoire globalement similaire au cours des quinze dernières années, celles-ci divergent désormais. Selon PitchBook, les multiples d’acquisition médians (valeur d’entreprise / Ebitda) dans les opérations de buyout en Europe ont ainsi chuté de 13,9 à 11,3 entre 2021 et 2022, en ligne avec la tendance de marché. Ils poursuivent le déclin initié en 2020, où les valorisations tournaient en moyenne autour de 14,5 fois l’Ebitda.

A contrario, les multiples d’acquisitions enregistrés aux Etats-Unis ont crû de 14,4 à 15,4 l’an passé, marquant une croissance continue depuis 2017 (multiple médian de 11,5). « Le marché américain est plus large (trois fois celui européen), plus liquide et plus concurrentiel », analyse PitchBook, afin d’expliquer cet écart.

Le secteur tech y est par ailleurs bien plus important qu’en Europe. « Les valorisations peuvent y atteindre 15 à 30 fois l’Ebitda et constitue le gros des multiples aux Etats-Unis », ajoute PitchBook, citant les exemples de Switch (16,9 fois), ManTech International (16,4 fois) ou encore Covetrus (20,2 fois) en 2022. Si une correction est en cours sur l’ensemble du secteur de la tech, et devrait faire émerger gagnants et perdants au cours des 12 à 18 prochains mois, il devrait continuer à porter les multiples à plus long terme. PitchBook dresse le même constat pour le secteur de la santé, sur lequel les Etats-Unis sont également très présents.

Cette divergence de valorisation entre Etats-Unis et Europe ne devrait pas perdurer à moyen terme, avec une contraction attendue des multiples américains. Toutefois, une prime devrait subsister en raison du poids de la tech et de la santé outre Atlantique. « L’écart va se réduire et les valorisations vont évoluer en tandem, plutôt qu’en direction opposée », prévoit PitchBook.