Non coté : les investisseurs s’ouvrent aux perspectives offertes par l’IA

Développer l’intelligence artificielle (IA) au sein des processus d’investissement des fonds de private equity ? Les investisseurs (LP, limited partners) n’y sont pas réfractaires, bien au contraire. Les trois quarts d’entre eux estiment ainsi que l’IA pourrait permettre d’optimiser l’origination des transactions dans les cinq prochaines années, selon le dernier baromètre Coller Capital, dévoilé aujourd’hui. Près de 65% y voit par ailleurs un intérêt dans l’évaluation des dossiers, tandis que 61% perçoivent un rôle positif dans les interactions avec les sociétés en portefeuille. « L’IA est un outil que l’on peut adapter à tous les secteurs. Dans le private equity, cela peut notamment permettre de mieux analyser les dynamiques de marché propres à chaque participation et ainsi optimiser les investissements », explique Hani El Khoury, associé chez Coller Capital.

Sur le plan de l’ESG (environnement, social, gouvernance), l’intégration de ces critères se révèle très différente d’un continent à l’autre. Selon le baromètre, qui repose sur l’opinion de 110 investisseurs en private equity à travers le Monde, l’Europe affiche une longueur d’avance. Les trois-quarts des investisseurs européens disposent ainsi d’équipes internes dédiées, contre seulement 21% aux Etats-Unis et 38% en Asie Pacifique.

La prise en compte de l’ESG a par ailleurs ses limites. Une grande majorité des investisseurs prévoit ainsi de voyager dans les douze prochains mois à un rythme similaire à celui de la période pré-covid. En cause, le fait de se déplacer à des conférences et assemblées générales (pour respectivement 73% et 66% des LP interrogés). 80% évoquent par ailleurs la réalisation des due diligence nécessaires avant de s’engager dans un fonds comme raison à la hausse de leurs déplacements.

Ces due diligences se sont d’ailleurs considérablement renforcées ces deux dernières années, tout particulièrement en Europe, où les LP se montrent très vigilants. 72% ont ainsi augmenté leur travail d’audit sur cette période, contre 48% aux Etats-Unis. « Contrairement aux Etats-Unis, l’Europe est un marché local, avec des dynamiques très différentes selon les pays. Pour un LP, le choix y est dès lors plus vaste, ce qui requiert davantage de travail dans la sélection », perçoit Hani El Khoury.

Les performances des gérants restent pour le moment à leurs plus hauts niveaux. Près de 40% des LP ont enregistré un rendement annuel net (TRI) supérieur à 16% sur l’ensemble de la durée de vie de leurs portefeuilles de private equity, tandis que 56% d’entre eux font état d’un TRI compris entre 11 et 15%.

En termes de secteurs, la santé et la pharmacie demeurent fortement plébiscitées, 82% des LP les jugeant attractives sur les deux prochaines années. Parallèlement, si l’attrait pour les méga LBO se tarit (11% des LP les percevant comme des opportunités intéressantes, contre 47% fin 2017), celui pour le mid market reste fort (82% contre 87%). Dans un contexte où les financements se montrent plus difficiles, « les opérations de grande taille sont logiquement les plus touchées. En outre, les opportunités de création de valeur sont plus fortes sur le mid market, avec notamment la possibilité de réaliser davantage de croissance externes », synthétise Hani El Khoury. Selon le baromètre, les stratégies de buy & build se révèlent en effet gagnantes. Elles ont permis, selon 64% des LP interrogés, d’enregistrer une surperformance par rapport à une logique d’investissement basée sur la croissance organique.