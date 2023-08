Non coté : les investisseurs privilégient la dette privée et les infrastructures

Si tous les investisseurs font face aujourd’hui à la problématique de l’effet dénominateur et ajustent leur allocation en conséquence dans le non coté, certaines classes d’actifs se révèlent plus plébiscitées que d’autres.

C’est notamment le cas de la dette privée, qui bénéficie du contexte de remontée des taux. Selon un sondage réalisé par Preqin, 45% des institutionnels prévoient d’accroître leur allocation dans cette classe d’actifs au cours des douze prochains mois. Une part similaire entend maintenir son allocation, seuls 10% des investisseurs prévoyant de réduire leurs engagements.

Dans les infrastructures également, l’attrait reste soutenu, avec 41% des investisseurs annonçant une hausse de leurs engagements. Ceci se compare à seulement 23% dans le venture, qui fait face à de forts ajustements de valorisation, et à 34% sur les autres segments du private equity.

Sur le long terme, l’intérêt des investisseurs pour le non coté reste fort. Les institutionnels sont ainsi 44% à percevoir le private equity comme une classe d’actifs attractive, contre 51% pour la dette privée et 47% pour les infrastructures. Ce chiffre s’élève à 40% dans le venture.