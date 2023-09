NextStage AM ouvre son capital à l’ensemble des salariés

A l’heure où le partage de la valeur constitue un enjeu croissant dans le private equity, NextStage AM renforce ses engagements dans ce domaine. La société d’investissement a ouvert cet été son capital à l’ensemble des salariés via une augmentation de capital réservée, a appris l’Agefi. «L’opération a été largement sursouscrite et tous sont désormais actionnaires», réagissent Grégoire Sentilhes, président et Jean-David Haas, directeur général de NextStage AM.

Au sein du Plan d’épargne entreprise, un FCPE (fonds commun de placement d’entreprise) dédié a été créé. Des mesures incitatives ont été mises en place, les salariés ayant pu notamment bénéficier d’une décote de 20% sur la valeur des parts d’entreprise et d’un abondement de la société.

Le partnership est parallèlement renforcé, via une opération d’owner buy-out (OBO), opération à effet de levier sans changement de contrôle. Aux côtés des deux fondateurs historiques, Jean-David Haas et Grégoire Sentilhes, les associés, au nombre de trois en 2011, puis de six en 2020, sont désormais une dizaine. «Nous souhaitions faire monter nos collaborateurs pour les associer davantage à notre développement», expliquent les deux dirigeants.

A l’issue de ces opérations, les 35 collaborateurs que compte la société deviennent ainsi actionnaires à hauteur de 30% du capital (contre 10% auparavant), aux côtés des fondateurs et d’Amundi (entré en 2012 et détenant aujourd’hui 11%).