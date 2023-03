NextStage a dégagé une performance solide en 2022

NextStage AM dresse un bilan solide de son année 2022, marquée par son 20e anniversaire et une accélération du développement de sa plateforme. La société de gestion multi-stratégies, avec NextStage AM dans le capital-développement, Atream dans l’immobilier touristique et Linxea dans l’épargne en ligne, a vu ses encours augmenter de 700 millions d’euros sur l’exercice pour atteindre 7,5 milliards d’actifs sous gestion. Près de 740 millions ont été déployés en 2022, dont 212 en capital-développement, et 527 en immobilier touristique, dont la restructuration financière de Pierre & Vacances. Les équipes ont réalisé 10 investissements ou réinvestissements, dont Eurobio Scientific, Wolf Lingerie, Mathematic ou encore Adopt Parfums. En parallèle, quatre cessions ont été bouclées : Coorpacademy, WiiSmile, Glass Partners Solutions et Reflectiv. Depuis 2020, NextStage a réalisé un multiple moyen de 3,06 fois la mise et un taux de rendement interne (TRI) brut de 29,4%. Ce TRI s’élève à 14,65% depuis 2009.

La société a renforcé sa position dans la démocratisation du private equity dont elle fut l’un des pionnier, notamment avec l’unité de compte d’assurance vie NextStage Croissance qui a collecté depuis son lancement en 2016 environ 40 millions d’euros. « NextStage Croissance affiche l’une des meilleures performances de la classe d’actifs en 2022 selon le classement Qantalys », indique Grégoire Sentilhes, cofondateur et président de NextStage. Cette performance a été portée notamment par le succès de l’offre publique menée par NextStage Evergreen (dont Nextstage Croissance est un fond nourricier) sur NextStage SCA, conduisant à son retrait de cote.

Nouveaux produits

Le gérant a poursuivi le déploiement du fonds de 500 millions d’euros Pépites & Territoire, soutenu par Axa, avec désormais 28 investissements depuis 2021. Son fonds de réemploi NextStage Capital Entrepreneur a poursuivi sa collecte et gère aujourd’hui quelque 50 millions d’euros apportés par 300 entrepreneurs. «Nous avons noué des partenariats avec des grandes banques donc la collecte devrait accélérer», annonce Jean-David Haas, directeur général de NextStage AM. La société n’a en revanche pas publié son actif net réévalué. «Il était à près de 118 euros par action à fin juin 2022 et est en progression à fin décembre 2022», précise Jean-David Haas.

NextStage a par ailleurs recruté en 2022 Laëtitia Challan Belval en qualité de chief impact officer afin de capitaliser sur ses efforts nourris en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance) depuis sa création. Pour les mois à venir, Grégoire Sentilhes incite les épargnants à se positionner sur le private equity. «C’est le bon moment d’aller sur le capital-investissement en assurance vie. C’est la période où il y a les meilleures opportunités, du fait du caractère solide et récurrent des sociétés dans lesquelles le private equity investit, en dehors de la tech», plaide-t-il, ajoutant que la société travaille sur le lancement de trois nouvelles offres.