Mistral AI lève 105 millions d’euros avec Lightspeed Venture Partners

Mistral AI, une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle générative créée début 2023, vient de lever 105 millions d’euros. Le tour de table pour cette phase d’amorçage a été mené par le fonds de venture capital Lightspeed Venture Partners. Il inclut notamment Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé et Motier Ventures en France, la Famiglia et Headline en Allemagne, Exor Ventures en Italie, Sofina en Belgique, ou encore First Minute Capital et LocalGlobe au Royaume-Uni. Bpifrance est également présent au capital, de même que l’ancien président directeur général de Google, Eric Schmidt.

Cofondé par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch - des polytechniciens ou diplômés de l’ENS notamment passés par Deepmind ou Facebook - Mistral AI ambitionne de concurrencer OpenAI qui a fondé ChatGPT et devenir «un nouvel acteur à vocation mondiale de l’intelligence artificielle générative». Cette levée de fonds doit lui permettre de financer les capacités de calcul dont elle a besoin pour développer et produire ses propres modèles.

Elle espère pouvoir aussi attirer des talents internationaux «de grande envergure». Elle a en tout cas le soutien «non opérationnel» de Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, cofondateurs d’Alan, et de Cédric O, ancien Secrétaire d’Etat français chargé de la Transition Numérique.

Les premiers modèles, basés sur l’open source, et la plateforme de Mistral AI doivent être dévoilés début 2024.