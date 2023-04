Mirabaud Patrimoine Vivant fait les frais d’un secteur de la chaussure en crise

André, Minelli, San Marina … : la liste des chausseurs frappés par la crise s’allonge, et le segment du luxe ne fait pas exception à la règle. Placé fin mars en redressement judiciaire, Clergerie a jusqu’au 21 avril pour faire l’objet de dossiers de reprise. « C’est très court. La société ne peut visiblement pas se financer plus longtemps », réagit un acteur du restructuring.

Détenu par Mirabaud Patrimoine Vivant, fonds dirigé par l’ex-ministre en charge des PME Renaud Dutreil, la société garde le soutien, tant bien que mal, de son actionnaire. « Mirabaud Patrimoine Vivant souhaite rester au capital. Le fonds s’oriente plutôt vers une reprise en tant qu’investisseur minoritaire aux côtés d’un fonds ou d’un corporate. Tout dépendra des offres concurrentes, mais une offre de reprise à 100% est également possible », explique Dominique Bernard, manager de transition représentant l’actionnaire. Les offres de reprise porteront sur tout ou partie des actifs de la société, dont l’outil industriel, la marque, et les stocks, qui sont en cours de valorisation.

Tourmente

La candidature d’un autre repreneur financier n’apparait pas évidente. « Quel fonds, même de retournement, voudrait aujourd’hui investir dans un secteur de la distribution en pleine tourmente ? », s’interroge le patron d’un fonds d’investissement. « Le profil le plus adapté serait un industriel, pouvant jouer sur les synergies avec ses propres marques. Dans ce cas, l’alliance avec un fonds n’est pas idéale. Les horizons de sortie sont différents et il est difficile de se mettre d’accord sur les conditions de débouclage », estime un autre professionnel.

La situation précaire de Clergerie ne date pas d’hier. « La société était déjà en grande difficulté lors de sa reprise par Mirabaud Patrimoine Vivant en 2020 et perdait plusieurs millions d’euros par an. C’était un pari audacieux », rappelle Dominique Bernard.

A son arrivée, le fonds injecte des capitaux pour développer la société à l’international, avec des ouvertures de boutiques aux Etats-Unis, en Espagne en Angleterre ou encore en Chine et au Japon. Entre 2020 et aujourd’hui, Clergerie double ainsi son chiffre d’affaires, à 20 millions d’euros (dont 40% réalisés hors de France). « Malheureusement, le covid et la guerre en Ukraine ont engendré un effet de ciseaux et conduit à d’importantes pertes », synthétise Dominique Bernard. Et la vente des murs en 2022 n’a pas suffi à renflouer suffisamment la trésorerie.

Regroupées au sein d’une même entité, nommée French Legacy Group, d’autres chausseurs détenus par le fonds vascillent également. Deux marques de niche, Avril Gau et Violet Tomas, font ainsi l’objet du même redressement judiciaire. « Heschung (repris par Mirabaud Patrimoine Vivant en 2021 alors qu’il était en redressement judiciaire, NDLR) n’est pas concerné par la procédure de redressement. Nous réfléchissons à toutes les solutions », informe Dominique Bernard.

Mirabaud Patrimoine Vivant détient des participations dans différentes marques, tel que Ducasse Paris, Mauboussin ou encore le Coq Sportif.