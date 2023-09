Mérieux Equity Partners voit plus grand pour son dernier millésime

Dans un environnement plus tendu en matière de levée de fonds, certaines sociétés d’investissement, à l’image de Mérieux Equity Partners (EP), parviennent malgré tout à dépasser leurs objectifs de collecte. La société d’investissement spécialisée dans la santé a ainsi réuni 570 millions d’euros pour son dernier fonds de capital développement et transmission, contre 500 millions d’euros initialement visés, a appris L’Agefi. Le véhicule succède à un précédent fonds bouclé en 2018 pour 377 millions d’euros.

Mérieux EP a pu compter sur sa base existante d’investisseurs (LP), composés principalement d’institutionnels et de family offices. « Ils ont été 85% à réinvestir dans le fonds. De nouveaux investisseurs, venus notamment d’Espagne et d’Italie, nous ont par ailleurs rejoint », informe sa présidente, Christine Demode. L’institut Mérieux, qui détient 60% de la société d’investissement, a par ailleurs abondé le véhicule à hauteur d’environ 20% (comme pour les précédents millésimes).

Dans le cadre de ce nouveau fonds (sur lequel Reach Capital était agent de placement), le ticket d’investissement est réhaussé, allant de 20 à 80 millions d’euros (contre un maximum de 50 millions d’euros auparavant). « L’équipe d’investissement pourra ainsi cibler des sociétés plus matures ou augmenter ses pourcentages de détention. La stratégie reste toutefois inchangée, avec des investissements portant principalement sur des sociétés de taille moyenne en forte croissance », explique Thierry Chignon, managing partner au sein de la société d’investissement.

Sept opérations ont d’ores et déjà été réalisées via ce véhicule, actuellement investi à hauteur de 53%. « Des co-investissements avec nos LP ont été réalisés sur chacune des opérations, et cela devrait être également le cas des prochaines transactions. Le flux de dossiers reste solide, et nous restons très sélectifs, dans un environnement marqué par de fortes valorisations », poursuit Thierry Chignon, ajoutant que l’équipe est en discussions avancées sur de nouveaux dossiers.

La société, qui investit principalement en Europe occidentale, souhaite parallèlement s’étendre davantage vers l’Est et a procédé à deux recrutements dans l’équipe. « Jaana Gruter, nommée partner, et Theodor Wupperman, en tant que managing director, vont nous aider à renforcer notre présence dans les pays nordiques et à nous lancer en Allemagne et sur les marchés d’Europe de l’Est », détaille Christine Demode.

Parallèlement à la stratégie de développement transmission, Mérieux EP, qui gère 1,5 milliard d’euros d’actifs, dispose également d’une activité venture. Bouclé en 2020 à 117 millions d’euros, le fonds dédié à cette stratégie est aujourd’hui investi à plus de 50%, via douze opérations.