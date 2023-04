Meridiam s’apprête à vendre 20% de son capital à Samsung Life Insurance

L’opération a pris un peu de retard mais devrait être bouclée d’ici 2 semaines. Meridiam va faire entrer Samsung Life Insurance à son tour de table à hauteur de 20% via une augmentation de capital. «Nous devions finaliser la transaction la semaine dernière mais le régulateur coréen doit encore donner son accord à notre futur actionnaire pour investir chez nous», précise Thierry Déau, président de Meridiam à qui l’Autorité des marchés financiers (AMF) a de son côté accordé son feu vert à l’opération. L’assureur coréen restera un actionnaire minoritaire passif.

« L’AMF voulait des garanties en termes de gouvernance car les Coréens sont aussi investisseurs dans nos fonds et prêteurs sur certains de nos investissements », ajoute Thierry Déau. Outre son investissement dans Meridiam, l’assureur asiatique s’est aussi engagé à investir plusieurs centaines de millions d’euros dans les prochains fonds du gérant.

Meridiam ne précise pas pour l’instant la valorisation obtenue au travers de cette transaction. Elle serait néanmoins supérieure à 15 fois l’Ebitda de la société de gestion spécialisée dans les infrastructures. Le produit de cette augmentation de capital sera essentiellement utilisé pour permettre aux équipes d’investir aux côtés des LP (limited partners) dans les fonds de Meridiam (GP-commitment) dont les tailles ne cessent de croître. « Nos investisseurs demandent davantage que le 1% traditionnellement investis par les équipes en France. Ce seuil sera plutôt de 2-3% », indique Thierry Déau.

Possibles acquisitions

Meridiam n’exclut pas non des acquisitions opportunistes de petites sociétés de gestion ou d’équipes dans les domaines connexes à ses activités, notamment dans les «nature-based solutions» ou les infrastructures agricoles dans les pays émergents.

L’opération a fait l’objet d’un processus d’enchères mené par Campbell Luytens. Il comprenait des GP-stakers, des spécialistes des prises de participation dans des sociétés de gestion, mais ceux-ci n’ont pas convaincu Meridiam. Lors du dernier tour, l’assureur coréen a été choisi contre deux institutionnels anglais et canadien. A l’issue de l’opération, une quarantaine de salariés de Meridiam, dont une quinzaine d’associés, conserveront le solde de 80% du capital, Thierry Déau demeurant l’actionnaire majoritaire.

A l’occasion de sa journée investisseurs, le copropriétaire du nouveau Suez dresse un bilan positif de l’année 2022. « Nous restons résilients malgré le contexte macroéconomique et la hausse des taux. Notre business n’est pas sensible à cette hausse car nous empruntons à long terme et à taux fixe », indique son président. Le montant de ses investissements s’est établi à 4 milliards d’euros l’an dernier, contre 3 milliards en 2021.

Plus de 30 milliards d’euros d’encours en 2030

Le gérant d’infrastructures a vu ses encours dépasser la barre des 20 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et se montre confiant pour dépasser son objectif de 30 milliards d’actifs sous gestion d’ici à 2030. La valorisation globale de son portefeuille a progressé de 30% pour atteindre un peu plus de 36 milliards. Il a démarré la collecte de son quatrième fonds dédié au marché américain dont l’objectif fixé à 1,7 milliard de dollars, contre 1,3 milliard pour son prédécesseur, sera très probablement surpassé.

Le spécialiste de la transition écologique se félicite aussi d’avoir dépassé ses objectifs d’impact sur les cinq piliers fixés (ville durable, énergies propres et accessibles, inclusion, biodiversité, climat) dans le cadre de son statut de société à mission adopté en 2019. « Nos fonds affichent globalement une trajectoire de 2 degrés, les plus récents se situant autour de 1,6-1,8 degré, et les plus anciens à 2,4 degrés. En 2023, nous allons transformer notre premier fonds avec un véhicule à côté qui réinvestira une centaine de millions d’euros pour le faire arriver au net zéro scope 1 et 2 en 2030 », indique Thierry Déau.