Meeschaert ouvre aux particuliers un fonds multi-stratégies de LFPI en private equity

Pas un jour ou presque sans qu’une nouvelle offre de private equity à destination des particuliers n'émerge. Jeudi, c’est le groupe Meeschaert qui a annoncé proposer désormais à sa clientèle privée le fonds commun de placement à risque LFPI Private Equity Midcap, lancé par LFPI Gestion, la société de capital-investissement de LFPI, maison-mère de Meeschaert depuis son rachat en 2021.

Ce fonds, accessible à partir de 100.000 euros en direct et de 25.000 euros via une assurance-vie souscrite chez Swiss Life donnera accès à des co-investissements directs de LFPI dans des sociétés midcaps et à des fonds gérés ou sélectionnés par LFPI via son activité fonds de fonds. Le fonds sera ouvert à d’autres assureurs par la suite.

La partie fonds de fonds étant déjà constituée, le souscripteur sera exposé dès le premier jour de son investissement à un large univers d’entreprises non cotées. «Le client aura accès dès le départ à une centaine d’entreprises sous-jacentes, sans courbe en J, de façon très diversifiée tant en termes de géographies que de secteurs. C’est un véhicule très généraliste, centré les fonds de capital-développement et de LBO (leveraged buyout)», explique Maxime Vermesse, directeur général de Financière Meeschaert.

Le gérant s’appuiera donc sur l’expertise de LFPI, active depuis 30 ans dans le non coté. L’offre de la partie fonds de fonds, sera même élargie une fois la prise de contrôle de la société de gestion allemande HQ Capital, annoncée l’an dernier, sera finalisée.

A lire aussi:

50 millions d’euros visés

La partie directe, qui représentera 30% de LFPI Private Equity Midcap, consistera en des co-investissements du fonds aux côtés d’autres fonds gérés par LFPI ou des tiers. Sur les 70% restant du véhicule constitué de fonds ou de fonds de fonds, 50% maximum sera investi dans les fonds du groupe LFPI, et 20% dans d’autres fonds. « Ce seront essentiellement des fonds midcap européens et nous n’investissons pas dans les premiers millésimes des sociétés de gestion. Il y aura également une poche pour des fonds américains », détaille Fabien Bismuth, Président du Directoire de Financière Meeschaert.

Meeschaert commercialisera ce fonds pendant 18 mois et vise une collecte d’environ 50 millions d’euros, LFPI ayant déjà abondé le fonds à hauteur de 15 millions. Il sera distribué au travers du réseau de Meeschaert et sera ensuite proposé à d’autres distributeurs, ce qui pourrait faire évoluer l’objectif de levée.