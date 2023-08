L’industrie du private equity se prépare à un tournant majeur

Prévu pour ce mercredi, un vote crucial s’annonce pour l’industrie mondiale du private equity. Après 18 mois de discussions, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s’apprête à imposer de nouvelles règles plus strictes qui affecteront les fonds de capital investissement.

Dans ce qui pourrait bien être l’une des réformes les plus significatives après la loi de réforme financière Dodd-Frank une décennie plus tôt, cette réforme prévoit une batterie de changements. Sous-jacente à ce nouveau règlement, la philosophie du régulateur est de renforcer la protection des investisseurs à mesure que les gestionnaires de fonds privés grandissent et gagnent en influence.

«Certaines des règles proposées formalisent et rendent contraignantes des pratiques de marché déjà courantes dans le secteur des fonds du private equity », souligne Omoz Osayimwese, associé du cabinet d’avocats international Dechert. C’est notamment le cas pour le reporting. Si cette réforme est adoptée, les gestionnaires n’auront plus simplement la faculté, mais devront fournir des rapports trimestriels détaillés concernant les performances.

Les contraintes imposées auront un impact plus marqué sur les structures de petite taille. «Les gestionnaires de petite taille, qui ne peuvent supporter les mêmes coûts de mise en conformité et qui n’ont pas le même pouvoir de négociation, seront défavorisés», pointe Omoz Osayimwese.

Au-delà, c’est toute la dynamique du marché qui sera chamboulée. «Si la SEC décide de les adopter telles quelles ce mercredi, ces règles auront un impact non seulement sur des milliers de gestionnaires de fonds privés américains, mais aussi sur des gestionnaires étrangers qui seront obligés de s’adapter, de s’inspirer de l'évolution des nouvelles normes de marché qui se développent sur le marché américain », poursuit-il.

A lire aussi:

La liberté contractuelle en jeu

Pour le secteur américain des fonds privés, le projet de loi soulève des inquiétudes quant à la faculté des gestionnaires de fonds de conclure librement des contrats avec leurs investisseurs. La réforme prévoit par exemple que le montant du GP clawback sur le carried interest – clause de restitution prévue en cas de fluctuation de la rentabilité du fonds dans le temps – devra être désormais calculé avant taxes.

Auparavant, cette modalité était négociée au cas par cas et généralement appliquée en déduisant du montant de la restitution des distributions de carried interest due par les General Partners (GP) des impôts payés. Cette disposition du projet aurait pour effet d’augmenter le montant des paiements de récupération (clawback) et donc d’accroître les rendements des investisseurs.

A lire aussi:

Plusieurs contrats à revoir

Par ailleurs, la pratique du marché allait dans le sens de l’exclusion de la seule «négligence grave» dans l’indemnisation des gérants (GP). Avec les nouvelles règles, même une «simple négligence» devra être exclue du champ de l’indemnisation. Ces nouvelles dispositions suscitent davantage de controverses.

Le projet de réforme n’est en outre pas sans conséquences sur les accords déjà en place. De nombreux contrats avec les investisseurs, y compris certains datant de plusieurs années, devraient être réexaminés et renégociés au cours de la prochaine période d’observation d’un an.

Si la réforme passe en l’état, le risque de riposte serait imminent. «Les acteurs du marché pourraient naturellement réagir en intentant une action en justice, alléguant que la SEC n’a pas l’autorité nécessaire pour mettre en œuvre certains des changements de règles proposés, qu’elle tente de manière inappropriée de réglementer les conditions d’investissement, et qu’elle limite de manière inappropriée la faculté des gestionnaires de conclure librement des contrats avec leurs investisseurs/clients », anticipe Omoz Osayimwese. Place au vote, verdict bientôt !