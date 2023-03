L’Idi prévoit une année 2023 active en matière d’investissement

L’Idi affiche une beau dynamisme. « L’équipe d’investissement étudie en ce moment de nombreux dossiers, ce qui laisse augurer d’une année 2023 active », a déclaré Julien Bentz, managing partner au sein de la société d’investissement. Alors qu’une quinzaine d’opérations a été réalisées en 2022 (une acquisition, dix opérations de croissance externe, deux cessions et un réinvestissement), quatre ont déjà été initiées cette année.

L’Idi, qui dispose d’une capacité d’investissement de 124 millions d’euros, a par ailleurs annoncé une hausse de 12% de son actif net réévalué l’an passé et a détaillé les contours de son rapprochement avec Omnes.

Réorganisation

L’Idi prend une participation minoritaire de plus de 40% dans la société (qui conservera les activités dédiées aux énergies renouvelables, à la ville durable, au venture capital et au co-investissement) et disposera de deux sièges au conseil de surveillance.

Les activités de capital développement / transmission et dette privée d’Omnes seront regroupées dans une nouvelle entité, IdiCo, dont l’Idi détiendra 80%.