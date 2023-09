L’Idi affiche un dynamisme contrastant avec la morosité ambiante

Dans un marché du non coté tournant au ralenti, l’Idi rompt avec la monotonie ambiante et enchaine les opérations. La société d’investissement, qui est entré en mars au capital de son confrère Omnes à hauteur d’un peu plus de 40%, a réalisé 14 transactions (cinq cessions, quatre opérations de croissance externe et cinq nouvelles acquisitions) depuis le début de l’année. L’Idi a notamment cédé en juin Flex Composite à Michelin, sur la base d’un multiple de douze fois son investissement initial.

Les perspectives sont favorables. « Mener 14 opérations depuis le début d’année est singulier, à l’heure où beaucoup annonçaient un marché au point mort et peu de financements disponibles. Grâce à l’engagement de toute l’équipe d’investissement, nous avons été au contraire actifs afin de saisir des opportunités. Les derniers mois de 2023 s’annoncent intéressants et nos participations sont totalement engagées pour continuer à délivrer de la croissance », réagit Julien Bentz, managing partner de l’équipe d’investissement de l’Idi, et président de idiCo (filiale de l’Idi issue du rapprochement avec Omnes), à l’occasion de la publication des résultats du groupe.

Au 30 juin 2023, l’actif net réévalué (ANR) par action de l’Idi s’inscrit en hausse de 12,4% (sur six mois), à 97,73 euros par action. Les fonds propres franchissent la barre symbolique des 700 millions d’euros à 730 millions d’euros (+8,6% en 6 mois). La capacité d’investissement (nette de dettes) s’élève 74 millions d’euros, à laquelle s’ajoute un crédit investissement de 30 millions d’euros non tiré et une facilité de caisse de 5 millions d’euros non utilisée.