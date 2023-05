Les valorisations dans la tech reprennent quelques couleurs

Léger sursaut ou début d’une tendance durable ? Les valorisations dans la tech ont en tout cas repris quelques couleurs au premier trimestre 2023, selon des données CB Insights. « Les prix lors des tours de table en série A, B et C ont augmenté en rythme trimestriel pour la première fois depuis au moins un an. Dans un contexte où le marché des introductions en Bourse reste ferméet l’activité du capital risque est ralentie, c’est une bonne, mais surprenante nouvelle dans l’univers du venture », souligne le fournisseur de données.

A l’échelle mondiale, les valorisations médianes en séries A, B et C ont ainsi crû de 12%, 9% et 7% au premier trimestre 2023 comparativement au précédent, les replis restant toutefois marqués en rythme annuel (-5%, -42% et -33%).

Ces données sont à interpréter avec prudence, le ralentissement des levées de fonds rendant le marché plus volatil. Des divergences peuvent par ailleurs intervenir selon les zones géographiques. Dans une étude se concentrant exclusivement sur les Etats-Unis, le fournisseur de données PitchBook constate ainsi une poursuite de la baisse des valorisations.

Stade précédant une potentielle introduction en Bourse, le segment du financement late stage reste toujours sous pression, quel que soit le continent. Les valorisations médianes ont en effet accusé des replis de 10% sur le trimestre et de 40% sur un an, selon CB Insights. Elles s’établissent à 0,9 milliard de dollars, soit juste en dessous du seuil permettant d’accéder au statut de licorne. La taille médiane des levées sur ce segment revient à ses niveaux post-pandémiques, s’affichant à 50 millions de dollars pour le deuxième trimestre consécutif.