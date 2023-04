Les méga-véhicules tirent les levées de fonds dans le private equity

Malgré un contexte de crise et de remontée des taux, induisant une plus grande réserve des investisseurs dans leur déploiement de capitaux, les levées de fonds dans le private equity rejoignent leurs plus hauts niveaux.

En Europe, elles ont atteint 26,4 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, selon PitchBook, qui dévoile ses chiffres trimestriels sur le secteur. «2023 est en passe de dépasser 2022 [près de 64 milliards d’euros collectés sur l’ensemble des douze mois, NDLR]. C’est un signal de confiance à l’égard des marchés privés», perçoit PitchBook.

La réalité est toutefois plus contrastée que le tableau général. Comme à chaque crise, les investisseurs se recentrent sur les fonds les plus en vue et les plus expérimentés. Les méga-véhicules soutiennent ainsi l’activité, tandis que les plus petits et récents acteurs doivent, pour la plupart, attendre des jours meilleurs.

Après Nordic Capital au quatrième trimestre 2022, avec un fonds bouclé à 9 milliards d’euros, c’est Permira qui a finalisé en avril une levée de 16,7 milliards d’euros. Soit près des deux tiers des montants globaux levés sur le premier trimestre 2023. Par ailleurs, l’essentiel du véhicule (16 milliards d’euros) avait déjà été collecté dès l’été dernier. «Dans la catégorie des fonds compris entre 1 milliard et 5 milliards d’euros, trois gros véhicules ont été levés par des gérants chevronnés», ajoute PitchBook, citant les véhicules de Waterland Private Equity, Oakley Capital et Summit Partners.

16 véhicules

Cette polarisation croissante vers les plus grands gérants s’illustre par le nombre de véhicules levés, qui s’établit à 16 sur le premier trimestre, contre 105 sur l’ensemble de 2022. Ils étaient 216 en 2021 et 228 en 2020. La taille moyenne des fonds s’est ainsi établie à 1,8 milliard d’euros, soit un doublement par rapport aux années précédentes.

Sur le plan des investissements, l’activité a, sans surprise, ralenti, à 183 milliards d’euros sur le premier trimestre. Cela traduit des reculs de 8,7% en rythme trimestriel et de 6,8 % en annuel. De même, les sorties ont reculé de 12%, à 71 milliards d’euros sur un an, mais restent stables par rapport au trimestre précédent.