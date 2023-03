Les levées de fonds en dette privée restent dynamiques

En dépit d’un contexte inflationniste, l’activité de dette privée est restée globalement dynamique l’an passé. Selon l’étude réalisée par France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Deloitte, 12,4 milliards d’euros ont été levés par les fonds gérés en France, traduisant une hausse de 14% sur un an. Un peu plus de 19 milliards d’euros ont été investis (+30% par rapport à 2021) dans 449 opérations (+48% sur un an). L’activité a toutefois connu un ralentissement au deuxième semestre par rapport au premier, avec un recul de 7% en nombre d’opérations hors obligations Relance (+17% en les intégrant).

Les levées réalisées dans la dette d’entreprise ont crû de 17% pour atteindre 10,8 milliards d’euros (+17 %). Celles supérieures à 1 milliards d’euros ont représenté 87 % des levées totales. Les investissements ont totalisé 18,2 milliards d’euros (+26 %). Ils ont été affectés à 413 opérations (+51 % vs 2021), dont 121 opérations réalisées via les Obligations Relance. La taille moyenne des opérations a diminué et atteint 44 millions d’euros (-17 %), reflétant la prise en compte des Obligations Relance (9 millions d’euro de ticket moyen).

Indicateurs ESG

Les levées en dette infrastructure se sont établies à 1,6 milliard d’euros et traduisent un léger recul (-7 %). Coté investissement, 1,1 milliard d’euros ont été engagés dans 36 projets d’infrastructure (+177 % en montant et +16 % en nombre). Le ticket moyen a plus doublé en un an à 31 millions d’euros, (13 millions d’euros en 2021).

Près de 50% des transactions ont fait l’objet de la mise en place d’un ou plusieurs indicateurs ESG, pouvant conduire à une variation du taux d’intérêt pour l’emprunteur. Un signal Encourageant, aux yeux de France Invest.