Les levées de fonds des start-up françaises ont été divisées par quatre au premier trimestre

Comme attendu, les difficultés d’accès des start-up à des financements depuis plusieurs mois se reflètent dans les chiffres des levées de fonds. Avec à peine plus de 1,1 milliard d’euros investis dans les jeunes pousses françaises sur les 12 premières semaines de 2023, les volumes chutent de 73% par rapport à la même période de 2022 (4,1 milliard), selon une étude publiée par le capital-risqueur (VC) Newfund.

Le VC explique cette chute par le retrait des grands investisseurs américains qui avaient porté la plupart des licornes françaises ces dernières années, jusqu’à l’euphorie de 2021 et 2022. « La raison pour laquelle ils sont venus en Europe a disparu. Ils avaient bénéficié des taux zéro et de la création monétaire post-covid. Un acteur comme Tiger réalisait plusieurs investissements par jour, observe François Véron, general partner de Newfund. Ces investissements massifs étaient permis par les actions bénéficiant d’une clause de liquidation préférentielle. L’investisseur pouvait réaliser un profit si valorisation de la start-up augmentait, mais il ne perdait pas même si cette valorisation baissait. Cela a brouillé la fixation des valorisations et a augmenté artificiellement le nombre de licornes. »

En 2021 et 2022, les fonds américains avaient participé respectivement à 68% et 73% des tours de table de plus de 50 millions d’euros. Au premier trimestre 2023, seules deux levées de cette taille (Welcome to the Jungle et Amolyt Pharma) ont été réalisés avec l’appui d’un de ces fonds sur les cinq qui ont eu lieu. Newfund estime que ces investisseurs ont représenté 40% des montants investis dans les start-up françaises en 2021 et 2022, et que cette part est à moins de 5% depuis le début de l’année. Le même jour que la publication de cette étude, Ledger a néanmoins annoncé un complément de sa série C de 2021, avec l’entrée de trois nouveaux investisseurs, dont l’américain Vaynerfund.

Priorité à la rentabilité

« On revient sur les volumes de 2019-2020 mais avec des start-up qui ont beaucoup embauché ces deux dernières années et vont devoir ajuster leurs effectifs pour réduire leurs coûts. Le point positif est pour les start-up en amorçage qui auront moins de difficultés à recruter du fait de la moindre concurrence des plus grosses start-up », analyse François Véron.

Newfund précise que ces chiffres ne prennent pas en compte les tours « internes » qui consistent à resolliciter les investisseurs déjà présents au capital sans devoir faire une valorisation de marché. Avec un accès au financement plus difficile, les start-up vont désormais se concentrer sur la croissance rentable, comme le demandent un certain nombre d’investisseurs depuis plusieurs mois.