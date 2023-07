Les levées de fonds de la French Tech retombent à leur niveau pré-crise

La French Tech n’échappe pas aux difficultés rencontrées par les start-up pour lever des fonds à travers le monde, alors que l’euphorie autour de la tech et les valorisations astronomiques que certaines sociétés ont obtenues ces deux dernières années sont retombées.

Dans son rapport trimestriel publié le 4 juillet, Avolta Partners montre que les start-up françaises n’ont levé que 1,8 milliard d’euros au cours du deuxième trimestre, en baisse de 19% par rapport au trois premiers mois de l’année. Sur le semestre, les levées totalisent 4,1 milliards ce qui, à ce rythme, feraient repasser les levées de fonds annuelles de la French Tech sous les 10 milliards d’euros après les records de 13,2 milliards en 2021 puis de 14,7 milliards atteints en 2022. Le secteur finirait ainsi l’année plus proche de ses niveaux pré-crise.

Au deuxième trimestre, quatre start-up ont néanmoins réussi à lever plus de 100 millions d’euros. La société de bornes de recharge électrique Driveco a obtenu 250 millions de fonds propres et d’obligations convertibles à l’occasion d’un tour de table mené par APG Group. Ynsect a bénéficié du soutien d’Upfront Ventures pour mener sa levée de 161 millions. Eurazeo, Bpifrance et le Crédit Agricole ont apporté 130 millions au producteur d’énergie solaire TSE, et Mistral AI a bénéficié d’un tour d’amorçage de 105 millions dirigé par Lightspeed, à peine deux mois après sa création.

A fin juin 2023, la France compte 33 licornes, Doctolib étant toujours la mieux valorisée, à hauteur de 5,8 milliards d’euros, sa dernière levée remontant à mars 2022, juste avant le début de la correction dans le secteur. Côté investisseurs, Kima Ventures a détrôné Bpifrance au deuxième trimestre avec 22 opérations réalisées, contre 18 pour la banque publique. Sofinnova Partners complète le podium avec neuf deals.

Les fonds de capital-risque en difficulté également

Les levées des fonds des sociétés de capital-risque (VC) poursuivent elles aussi leur déclin depuis le record de 2021 à 6,2 milliards. Après les 3,6 milliards levés en 2022, les VC n’ont collecté à fin juin que 1,1 milliard. Un montant à relativiser puisqu’il inclut les 300 millions que la Caisse des Dépôts a apportés au fonds CDC Tech Premium géré par CDC Croissance. Chez les acteurs privés, Educapital a levé 150 millions en avril et Supernova Invest s’est doté de 75 millions. A ce rythme, les levées de fonds des VC sur l’année devraient baisser de 40% par rapport à 2022.

Sur le front des sorties, l’activité a été plus soutenue. Les montants sont également en chute libre, à 1,4 milliard d’euros au premier semestre contre 5,4 sur l’année 2022, mais le nombre de cessions par des start-up pourrait atteindre 400 transactions à fin décembre, un record. La plus importante opération est le rachat du fabricant de dispositif médicaux coté en Bourse Biocorp par Novo Nordisk pour 154 millions d’euros. Elle illustre un deuxième trimestre au cours duquel les sorties de start-up financées par des VC ont été moins nombreuses que celles sans fonds au capital par rapport aux trois mois précédents.

Retour espéré des introductions en Bourse en 2024

« A court terme, les rendements de VC devraient être faibles, voire inexistants, pour 2022 et 2023. Cela va inévitablement affecter leur capacité à sécuriser de nouveaux fonds et à investir dans des entreprises naissantes. A plus longue échéance, les survivants qui traverseront habilement cette crise en sortiront plus forts que jamais, affichant des résultats financiers améliorés et ayant consolidé leurs concurrents et leur écosystème, analyse Arthur Porré, associé fondateur d’Avolta Partners. Beaucoup d’entre eux se sont délibérément abstenus de sortir dans les conditions actuelles du marché, choisissant plutôt d’attendre des vents favorables. »

En revanche, les introductions en Bourse (IPO) de la French Tech se font toujours attendre, aucune n’ayant eu lieu au cours du deuxième trimestre. « Le nombre important d’IPO initialement prévues pour 2022 et 2023 mais retardé en raison de la baisse des valorisations devrait se matérialiser en 2024 dès que les niveaux de valorisations atteindront des multiples plus raisonnables », anticipe Arthur Porré.