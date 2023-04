Les fonds thématiques se font une place dans le buy-out européen

Contrairement au secteur du venture (capital-risque) où elles sont très répandues, les stratégies thématiques et à impact passent un cap et se font désormais une place dans le paysage du buy-out européen. «Le segment est en plein développement avec 34 sociétés de gestion recensées dont 28 françaises», explique Jean-Christophe Marquis, à la tête du cabinet de conseil Conatus, ajoutant que ces fonds présentent le plus souvent un fort biais pays.

La plupart de ces gérants LBO (leveraged buy-out, achat à effet de levier) se sont lancés récemment. Seuls 7 d’entre eux ont déjà bouclé plus d’un véhicule, tandis que 13 lèvent actuellement leur premier fonds et que 14 y sont tout juste parvenus.

La dynamique se confirme, dans un marché où la collecte a pourtant globalement tendance à reculer. Les fonds thématiques ont ainsi collecté 4,3 milliards d’euros l’an passé, contre 1,7 milliard un an plus tôt, selon des données Conatus.

La taille des véhicules prend de l’ampleur. Le gérant suédois Summa Equity a clos l’an passé un fonds à impact centré sur les pays scandinaves de 2,3 milliards d’euros. Son concurrent italien Ambienta a bouclé un fonds, également à impact, de 1,5 milliard d’euros.

Parallèlement, de plus en plus de gérants généralistes déploient leur stratégie sur différentes thématiques. C’est notamment le cas du suédois EQT, qui a racheté l’an passé le fonds de capital-risque spécialisé dans la santé LSP Bioventures. Apollo s’est renforcé dans les sciences de la vie en s’alliant au français Sofinnova et Eurazeo a renforcé ses liens capitalistiques avec Kurma, également dans la santé.

Les stratégies thématiques et à impact vont continuer à monter en puissance. En effet, 19 véhicules sont en cours de levée et ambitionnent de collecter près de 10 milliards d’euros, selon Conatus. Parmi les plus importants, EQT et son concurrent britannique Apax visent des fonds de respectivement 4 milliards d’euros et 1 milliard de dollars. G Square, Vivalto Partners et Mérieux Equity ciblent de leur côté des montants de 800, 700 et 500 millions d’euros pour leur fonds santé.