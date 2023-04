Les fonds non coté doivent rivaliser d’ingéniosité dans la santé

Porté aux nues dans le sillage de la crise du Covid, le secteur très concurrentiel de la santé n’a pas échappé au retournement général enregistré courant 2022 dans le capital investissement. Après avoir atteint un niveau sans précédent au premier semestre (+130% sur un an, à 151 milliards de dollars, soit 139 milliards d’euros) à l’échelle mondiale, les investissements ont chuté de 40% à 89 milliards de dollars sur la deuxième partie de l’année, selon un rapport de Bain dévoilé en exclusivité en France à L’Agefi.

Le ralentissement observé fin 2022 va se poursuivre en 2023, aux Etats-Unis comme en Europe. «De nombreuses grosses opérations ont eu lieu au cours des dernières années et il faudra attendre 2024 pour que ces investissements commencent à arriver à maturité et à réalimenter le flux de dossiers. Sur les plus petites opérations, la vigilance est de mise et les process sont devenus beaucoup plus longs. De nombreux dossiers qui auraient dû sortir, sont encore en discussion», analyse Patrick Biecheler, associé chez Bain.

Grossir ne suffit plus

Dans un environnement plus tendu (hausse des taux d’intérêt induisant un accroissement des coûts de financement, correction des valorisations…), les fonds doivent rivaliser d’ingéniosité pour remporter une opération. Les opérations complexes de carve-out (détourage d’activités au sein d’un groupe) et celles, contraignantes, de retrait de cote (PtoP) ont ainsi représenté 46% des investissements réalisés dans la santé au Etats-Unis l’an passé, contre 12% en 2021. Parmi les opérations emblématiques, figurent les PtoP réalisés par Clayton Dubilier & Rice et TPG sur Covetrus, à une valeur d’entreprise avoisinant les 4 milliards de dollars ou celui bouclé par Patient Square Capital sur Hanger (plus de 1,25 milliard de dollars de valorisation).

« La tendance est similaire en Europe. Pendant de nombreuses années, la thèse d’investissement pouvait se limiter à grossir en taille en faisant du buy & build. Cela n’est plus possible aujourd’hui. Les fonds doivent trouver les bons leviers pour gagner en efficacité », perçoit Patrick Biecheler.

Selon Bain, la fluctuation des marchés boursiers, accentuée par le climat d’incertitude actuel, devrait continuer à offrir de belles opportunités de retrait de cote. Et ce d’autant plus au regard du piètre parcours des sociétés introduites en Bourse en 2021. Les opérations de carve-out et spin-off (cession d’un pôle disposant d’un périmètre juridique) devraient de leur côté s’accroître, les entreprises se recentrant sur leurs activités stratégiques en temps de crise. « La plupart des laboratoires, à l’image de GSK et Sanofi, détourent aujourd’hui leurs activités de produits en vente libre pour les consommateurs, afin de mieux se concentrer sur leur cœur de métier », illustre Patrick Biecheler.

Les valorisations commencent par ailleurs doucement à s’ajuster. « Une correction se fait progressivement. La fièvre ambiante, qui pouvait porter les multiples à plus de 20, s’est rationnalisée », observe Patrick Biecheler. Les prix évoluent désormais dans une fourchette moins volatile, de 12 à 17 fois l’Ebitda.